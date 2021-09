ČETVRTA DOZA JE NEIZBEŽNA! Dr Tiodorović nema dilemu: Vakcinisaćemo se protiv kovida čak i kad korona nestane - EVO KOLIKO ČESTO!

Često vakcinisanje je nešto što će morati da se primeni, siguran je epidemiolog.

Da će nam posle treće sledovati i četvrta doza vakcine protiv koronavirusa ubeđen je i epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović iz Kriznog štaba, ali nije siguran kada će to i biti.

- Ako bismo sada gledali kako se odvijaju stvari, kako obolevaju i vakcinisani, pri čemu treba uzeti u obzir da težu kliničku sliku imaju ljudi koji su stariji i čiji je organizam iscrpljen i teškim komorbiditetima i jednostavno imunitet ne može da im dođe na taj nivo da bi ih mogao zaštititi, moramo da razmišljamo o češćem vakcinisanju. Kao kod gripa moraćemo da uvedemo sezonski vakcinaciju, čak i kada se bolest smanji na najmanju meru i kad nestane. I baš kao kod gripa bila bi to sezonska vakcinacija, posebno osetljivih kategorija - objašnjava prof. Tiodorović.

On napominje da i imunolozi i svi relevantni stručnjaci znaju da ćemo morati češće da se vakcinišemo i da se vakcine usavršavaju.

- To znači da moraju da prate, ne samo vuhanski nego i britanski i delta soj, i lambdu, i ovaj novi južnoafrički multipotentni kome SZO još nije dala ime i sve druge koji se pojave. Nisam siguran da li ćemo sledeću dozu morati da primimo već u februaru, da li će to biti na svakih šest meseci, jer to zavisi i od kretanja virusa u celom svetu, a ne samo kod nas ili u regionu. Ali gotovo sam siguran da ćemo morati da primamo sezonski vakcinu, kao što radimo s gripom, pri čemu se ona određuje na osnovu cirkulišućih virusa i SZO će pratiti koja četiri antigena virusa će se održati pa na osnovu toga će se, kao kod gripa, praviti vakcine. I za koronu će sigurno biti vakcine koje štite od najčešćih i najvirulentnijih sojeva - naglasio je Tiodorović i dodao da je kod vakcine za grip sve predvidivo jer se prati situacija na južnoj polulopti zimi, kada je kod nas leto, i onda znamo kakva će vakcina biti primenjena, ali, nažalost, kod korone ne ide po tom principu i s njom je teže.

Podsetimo, direktorka kovid bolnice u Batajnici dr Tatjana Adžic Vukičević izjavila je da ćemo možda morati da primimo i četvrtu dozu vakcine u februaru.