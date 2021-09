JAK ZEMLJOTRES KOD NOVOG PAZARA! Sve se treslo!

Građani su javili da su osetili podrhtavanje tla, tresli su se lusteri i prozori. Prema podacima Zavoda za seizmologiju, epicentar zemljotresa bio je 11 km jugozapadno od Novog Pazara na dubini od jednog kilometra. Materijalne štete nije bilo.

