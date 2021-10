SEKTE VRBUJU ŽRTVE I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA - Imaju više od 10.000 članova, a evo koje su najopasnije

Nakon sumnje majke Dragice Tomić, koja se boji da je neka sekta odgovorna za smrt njenog sina Filipa Stevanovića (27), koji se 23. septembra spalio u Banjičkoj šumi, postavlja se pitanje kolika je trenutna opasnost od sektaša u Srbiji.

Stručnjaci veruju da je velika i da su sekte i te kako prisutne na našem području. Prema rečima Filipove majke, ona je na njegovom grobu jednog dana pronašla jugio karte i videvši kako su oslikane, pomislila je da to nisu čista posla. Poznato je da se njima igraju deca koja za sebe govore da vole demone, a na tim kartama nacrtani su i oni i razna čudovišta. Jedna od njih zove se Zlo mučeništvo, druga je Davo, a najjača u igri je Ugovor s gospodarom tame.

Takođe, cilj igre je da igrač koji izgubi partiju gubi dušu i ona tada pripada kralju tame. Dragica kaže da je te karte jesu zabrinule, ali se nada da su samo deo neke igre.

- Ne znam šta one znače, bila sam šokirana kada sam ih našla. Nadam se da nisu deo neke sekte, već dečje igre. Na sahrani je, međutim, bila i neka osoba koja je sve snimala mobilnim telefonom i nismo znali koje. To sam rekla i policiji, a oni su nam rekli da je trebalo da joj zabranimo da to radi, kao da smo mi bili sposobni u tom trenutku i za šta - rekla je neutešna majka.

Kako kažu sektolozi, poslednjih nekoliko decenija u Srbiji se razvijaju i deluju najrazličitiji tipovi sekti, od najzastupljenijih satanističkih do pseudohrišćanske, pseudohinduističke, sinkretističke (mešavine elemenata okultizma i magije) i komercijalnih.

Prema poslednjim statistikama, u Srbiji ima više od 10.000 članova ovakvih zajednica, koji se trude da u svoje redove regrutuju prevashodno one od kojih mogu da imaju materijalne koristi.

Takođe, u vezu s njima godinama su dovođeni brojni zločini, ritualna ubistva ili samoubistva, ali za većinu njih to nikada nije dokazano.

Sektolog Zoran Luković kaže da policija ima najveću ulogu u otkrivanju sekti i da poštujući njihovu istragu, ne može da govori o slučaju nesrećnog Filipa, ali naglašava da opasnost od pristalica okultnog vreba sa svih strana, a u današnje vreme najviše na internetu.

- Razni su načini putem kojih oni dolaze do svojih žrtava, a najčešće to rade na društvenim mreža ma, gde smo svi lako dostupni. Tačno znaju čime da namame svaku osobu, a to ne moraju biti samo depresivni ljudi u problemima. Dešava se i onima koji su srećni i ispunjeni. Njih privuče čista radoznalost i želja za avanturom i istraživanjem neke oblasti - ističe Luković.