'SADA I STOMAČNI VIRUS VODI DO KORONE!' Pojavili se drugi simptomi DELTA SOJA! Pacijenti više nemaju povišenu temperaturu, već...

U beogradskom Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" - Palilula u poslednje dve, tri nedelje javljaju se građani sa stomačnim virusom koji su pozitivni na kovid, izjavio je danas direktor te zdravstvene ustanove Aleksandar Stojanović dodajući da je delta soj sada promenio snagu, pa tako na testiranje dolaze i pacijenti bez povišene temperature, ali sa drugim simptomima.

Stojanović kaže da se dnevno pregleda između 600 i 800 građana, od kojih je 90 odsto nevakcinisano.- Priča antivaksera i nevakcinisani ljudi uzrok su ovakve epidemiološke situacije. U zadnje dve, tri nedelje imamo dosta pozitivne dece, a od 100 ljudi koji se jave na pregled, trećina bude pozitivna - rekao je Stojanović za Tanjug.

Na četiri punkta u okviru Doma zdravlja Palilula dnevno se vakciniše između 600 i 700 ljudi, a najmanji procenat je prvom dozom, kaže Stojanović.

- Sinofarm i Fajzer vakcine dominiraju. Prvom dozom vakciniše se do 30 ljudi dnevno, drugom od 200 do 400, a trećom dozom do 500 - naveo je Stojanović.

On je rekao i da se krenulo sa vakcinacijom protiv gripa i da su na raspolaganju i trovalentne i četvorovalentne vakcine.

- Za vakcinu se čeka pet minuta, nema prevelike gužve - naglasio je Stojanović.

Kada su u pitanju drugi pacijenti koji nemaju kovid, Stojanović kaže da ne postoji lista čekanja i oni nemaju problem na primaru.

Međutim, zakazivanje kod lekara ide teže, ukazuje i poziva građane na strpljenje, jer je, dodaje, više bolnica u kovid sistemu.

- Trudimo se da sve pacijente zbrinemo - rekao je direktor palilulskog Doma zdravlja.