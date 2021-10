KLINIČKE SLIKE KOD DECE SVE TEŽE: Troje mališana i dalje na RESPIRATORU ZBOG KORONE, evo u kakvom su stanju

"Mama, ne mogu da udahnem dovoljno, srce mi tuče kao voz i iscrpljen sam i bez snage kao da sam dan i noć bez prestanka igrao fudbal", reči su inače zdravog destogodišnjeg Stefana iz Beograda zaraženog korona virusom. Ipak, ono što je sreća u nesreći i što je donekle oksimoron ove priče jeste da Stefan ima blaži oblik kovida. Neki njegovi vršnjaci nisu imali toliko "sreće".

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srbiji istakao da se do skoro smatralo da korona virus ne pogađa decu i da tu ne može doći do teže kliničke slike, ali se to promenilo.

Ono što medicinske radnike najviše trenutno brine jesu deca koja su završila na kiseoniku.

- Na bolničkom lečenju trenutno imamo 79 dece, od toga njih 17 su bebe mlađe od godinu dana. Tri bebe su na kiseoniku. Juče smo sa smanjenim testiranjem od 5.077 pozitivnih imakli 300 dece - rekao je Lončar.

Kako je dodao, situacija je krajnje ozbiljna i mora se naći rešenje.

- Došlo je do dece, imaju ozbiljnu kliničku sliku, borimo se da prežive. Mi kao stariji imamo pravo da odlučujemo o svojim životima, ali koju odluku mogu da donesu deca. Moramo da prekinemo lanac prenošenja virusa - istakao je Lončar.

Dok je pre nekoliko dana odjeknula je i vest da su dečak od 17 godina, devojčica od 16 i petomesečna beba priključeni na respirator na Institutu za majku i dete. Kako je došlo do toga da su i deca sada životno urožena, čini se da ni lekarima nije do kraja najjasnije.

Načelnik pulmologije Instituta za majku i dete doktor Predrag Minić kaže da je stanje obolele dece još uvek jako teško.

- Stalno ih obilazimo. Primećuje se blagi pomak u njihovom stanju, ali i dalje su životno ugroženi. Taj pomak je samo tehnički, to znači da im umesto 100 odsto kiseonika, sada treba 90 - pojašnjava načelnik pulmologije.

Kliničke slike sve teže

Kliničke slike dece sve su teže, a pedijatri već izvesno vreme upozoravaju da se sa novim sojevima razvoj bolesti sve više približava onom kod odraslih. Na sreću to su još uvek većinom pacijenti koji na pregledima imaju blažu kliničku sliku. Međutim, ako se uporedi sa slikom od početka pandemije onda su tu, ipak, učestalije upale pluća i zahvaćenost bilo kog drugog organa.

Prof. dr Vladislav Vukomanović objasnio je da je klinički obrazac sada dosta drugačiji.

Pre samo šest meseci dominantni kada je reč o težini bolesti su bili bolesnici sa multisistemskim inflamantornim sindromom. Mi smo ih imali ovde oko 55, nešto možda i više. Svi su izlečeni i nadamo se potpuno zdravi - navodi Vukomanović.

Doktorka Violeta Marković, načelnica pedijatrije u Domu zdravlja u Valjevu kaže da se ona nije susrela sa teškom kliničkom slikom kod malih pacijenata, ali tako nešto nikad nije isključeno. Ipak, ona smatra da zdrava deca većinski ne moraju biti u životnoj opasnosti od korona virusa iako je delta soj umnogome promenio kliničku sliku kod svih, pa i kod mališana.

- Do sada nismo imali nijedno dete koje je bolnički lečeno. Jedno dete smo poslali na Institut za majku i dete, ali ono je imalo jaku alergijsku reakciju na brufen koji je popilo zbog korone - ispričala je dr Marković.

Šta da radim ako mi dete ima koronu?

Nakon brojnih iskustava, roditelji su zbunjeni šta je zapravo najbolje uraditi u ovom slučaju i kako lekar treba da postupi u datoj situaciji. Pedijatar u Domu zdravlja Čukarica doktor Dejan Jonev je rešio nedoumice.

- Ukoliko dete ima temperaturu, a pride uz to i kašlje, najbolje što roditelji mogu da urade je da se jave odmah lekaru. Ako ima povišenu temperaturu dalje se rade analize, vadi se krv, dete prolazi ceo pregled, a potom se radi anamneza - objašjava doktor Jonev i dodaje da se pod anamnezom podrazumeva ispitivanje kontakata.

Dakle, navodi pedijatar, neophodno je da roditelj prijavi kontakte deteta, tačnije da li je neko od porodice zaražen, da li je neko u vrtiću zaražen od dece kako bi se utvrdilo koliki je rizik da je i samo dete zaraženo baš virusom korona.

- Pošto kontakata ima sve više, testiramo svu decu sa temperaturom. Sve je više dece koja dolaze sa simptomima kovida. Dosta roditelja koji su i sami pozitivni dovode decu, jer nema ko drugi - napominje doktor Jonev.

Ovaj pedijatar uprkos primerima teško obolele dece objašnjava da se on u svojoj praksi nije susreo sa toliko teškim slučajeva, te da je kod većine dece klinička slika lakša.

To potvrđuje i dr Violeta Marković, i ona kaže da je protokol u lečenju i testiranju uvek isti za sve.

Ljudi se možda bune što ne testiramo uvek decu, ali jednostavno u nekim situacijama je jasno. Ako su oba roditelja pozitvna i na primer dovedu dvogodišnje dete, niko neće traumirati dete i testirati ga. Svakako će biti u izolaciji sa roditeljima i imaće odgovarajuću terapiju u skladu sa kliničkom slikom - rekla je dr Marković.

Mononukleoza koja se iskomplikovala

Ipak, ono što je značajno istaći - dete može biti potpuno zdravo, ali jednostavno se može desiti nešto što može u potpunosti iskomplikovati tok bolesti. To najbolje potvrđuje i slučaj devojčice od 16 godina iz Užica koja je na respiratoru u Institutu za majku i dete. Inače zdrava učenica trećeg razreda srednje škole dobila je mononukleozu i na tako oslabljen i imunokompromitovan organizam došla je korona i napravila darmar.

- Ona je početkom septembra imala upalu grla, bila negativna na kovid, lečena antibioticima. Dobila je potom infektivnu mononukleozu koja joj je potpuno oborila imunitet i na organizam koji nije imao čime da se brani došao je kovid, potvrđen i testom. Usledila je obostrana upala pluća, smeštena je kod nas, bila je stabilna, na kiseoničkoj potpori, sa stabilnom saturacijom. Noć pred odlazak na Institut naglo joj je pala saturacija, bio je to početak citokinske oluje, skener je pokazao masivniju upalu pluća - potvrdila je prim. dr mr. sc. Dara Savić Božović, načelnica pedijatrije u užičkoj bolnici, koja je tinejdžerku poslala na dalje lečenje u Beograd.

U Institutu je bila u početku stabilno, na odeljenju pulmologije.

- Slala mi je i poruke. Ona je jedno predivno, predobro dete, uvek vesela, pravi anđeo. I posle 3-4 dana došlo je do još jednog naglog pogoršanja, morali su da je priključe na respirator. Korona joj je pojela pluća - plakala je doktorka dok je pričala.