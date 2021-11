Praznični KOLAPS! Ogromne GUŽVE na putevima, višesatna zadržavanja na ovim graničnim prelazima

Na naplatnim rampama, takođe se stvaraju kolone.

Na naplatnoj stanici Preljina, na naplati zadržavanje vozila je 45 minuta, a na putu Jošanička Banja – Kopaonik normalizovan je saobraćaj nakon obustave zbog radova, saopštilo je danas po podne JP “Putevi Srbije”.

Auto-put E-75, granični prelaz Horgoš – petlja Horgoš, smer od graničnog prelaza Horgoš ka Novom Sadu, do 20. novembra radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije. U zoni radova saobraćaj je preusmeren iz zaustavne i vozne u preticajnu saobraćajnu traku.

Naseljeno mesto Vrdnik, od centra do izlaska iz Vrdnika, prema Rivici, do 30. novembra od 7 do 16 časova, radovi na rehabilitaciji puta uz naizmenično propuštanje vozila.

Slovac-Lajkovac, do 10. januara 2022, radovi na pojačanom održavanju uz naizmenično propuštanje vozila, piše Informer.

Brežđe – Divčibare, na deonici Krčmar – Divčibare – na snazi obustava saobraćaja do 31. decembra, radovi na rehabilitaciji državnog puta. Alternativni putni pravac: obilaznica Mionica – Divci – Valjevo – Kaona – Divčibare.

Prema informacijama Uprave granične policije u 13.10 časova:

– na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 260 minuta,

– na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 240 minuta,

– na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 420 minuta,

– na graničnim prelazima Horgoš i Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 300 minuta.

