DANAS JUTRO MAGLOVITO, POPODNE SUNČANO: Večeras naoblačenje!

U Srbiji danas ujutru ređa pojava slabog mraza i magle. Po kotlinama zapadne i južne Srbije se magla može duže zadržati. Tokom dana toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima, a krajem dana postepeno naoblačenje na zapadu i jugozapadu Srbije.

Vetar slab južni i jugoistočni, u košavskom području umeren jugoistočni, u južnom Banatu popodne pojačan. Pritisak malo iznad normale i u opadanju.

Minimalna temperatura od -3°C do 4°C, a maksimalna od 10°C do 14°C, u Užicu i Požeškoj kotlini malo hladnije zbog magle. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 8°C.

Beograd: U četvrtak toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima. Duvaće umeren jugoistočni vetar. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura 4°C, a maksimalna oko 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 7°C.

Niš: U četvrtak toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima. Duvaće slab istočni i severoistočni vetar. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna jutarnja temperatura 3°C, a maksimalna do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 5°C.

Užički region: U četvrtak ujutru slab mraz i magla po kotlinama. Tokom dana toplije nego u sredu sa sunčanim periodima, ali se magla može duže zadržati po kotlinama uz svežije vreme u tim oblastima (Užice i Požega). Krajem dana postepeno naoblačenje. Vetar slab istočni. Pritisak oko normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -3°C do 0°C, a maksimalna od 10°C do 14°C, u Užicu i Požegi hladnije zbog magle. Na Zlatiboru i Tari sunčano sa malo oblaka i najviše 9°C.

Vojvodina: U četvrtak ujutru ređa pojava slabog mraza i magle na zapadu i severu Vojvodine. Tokom dana toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab do umeren jugoistočni, u južnom Banatu popodne pojačan. Pritisak malo iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -2°C u Somboru do 3°C u Vršcu, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 4°C do 8°C.

Vreme narednih dana: U petak prolazna kiša u svim krajevima koja se premešta od jugozapada ka severoistoku Srbije. Vetar ujutru umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan jugoistočni, a popodne umeren južni i jugoapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 7°C, a maksimalna od 8°C do 12°C.

Za vikend toplo za ovo doba godine uz umeren do pojačan južni vetar i povremenu kišu u nedelju. U ponedeljak se očekuje zahlađenje sa kišom, a na planinama sa snegom. Krajem dana i u noći ka utorku je moguć prvi sneg i u nižim predelima, posebno na zapadu Srbije. U utorak znatno hladnije uz kišu, susnežicu i sneg ujutru, a zatim prestanak padavina tokom dana.