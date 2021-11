STIŽE PESAK IZ SAHARE, ALI I SNEG: Objavljena najnovija prognoza za Srbiju!

Narednih dana promenljivo, kišovito, ali i veoma toplo, za vikend i više od 15 stepeni. U ponedeljak jače zahlađenje i prve pahulje na jugu i zapadu Srbije, ali bez značajnijih snežnih padavina, tako da ćemo na pravi zimski scenraio i dalje čekati, objavio je meteorolog Đorđe Đurić.

On je naveo da je osvanulo vedro i hladno jutro, a da u mnogim predelima ima i magle.

"Na severu i zapadu Srbije je najvedrije, pa je u tim predelima i najhladnije, uz minimalne temperature od -2 do 2, u Beogradu je 4 stepena. Na jugu i istoku Srbije je zbog oblačnog vremena i manjeg izračivanje vazduha i toplije, uz temperature od 5 do 8 stepeni. Pred nama je sunčan dan, ponegde uz umerenu oblačnost. Zbog izraženog gradijenta vazdušnog pritiska očekuje se dalje jačanje jugoistočnog vetra, a u košavskom području očekuju se i olujni udari jugoistočnog vetra. Maksimalna temperatura biće od 10 do 14, u Beogradu do 13 stepeni. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini oblačno i hladnije", naveo je Đurić na Fejsbuku.

Stižu pljuskovi

"U noći između četvrtka i petka ciklon sa centralnog Mediterana i iz Đenovskog zaliva doneće snažan oblačni sistem oblasti Jadrana i zapadu Balkana uz obilne pljuskove sa grmljavinom. Ovaj ciklon potom će usloviti da se oblačni sistem sa Jadranskog mora u petak premešta i preko Srbije, pa se u svim predelima očekuje kiša, ponegde i pljuskovi. Duvaće jak, na udare i olujni jugoistočni vetar, krajem dana i uveče u slabljenju. Maksimalna temperatura biće od 7 do 11 stepeni, u Beogradu 10. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće tmurno i hladnije, temperatura oko 5 stepeni", najavio je meteorolog.

Za vikend promenljivo

"Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem ciklona, čiji će se centri nalaziti nad centralnim Mediteranom, zapadnom i centralnom Evropom, pa će biti veoma promenljivo vreme. Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, u subotu ujutro i kiša. U nastavku vikenda ponegde će biti i pljuskova sa grmljavinom. I dalje će duvati pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, povremeno i sa olujnim udarima. Kako će se naše područje nalaziti u prednjem delu ciklona, očekuju se snažna južna strujanja, uz priliv veoma tople vazdušne mase. Maksimalna temperatura za vikend biće od 10 do 16, a zbog fenskog efekta južnog vetra lokalno i do 18 stepeni. I dalje će hladnije biti u Timočkoj i Negotinskoj Krajini", najavio je Đurić i dodao:

"Kako će se naše područje do kraja ove sedmice nalaziti u sistemu snažnog južnog strujanja, sa severa Afrike stići će i pesak iz Sahare, pa se u predelima sa kišom očekuju i čestice pustinjskog peska, što je potpuno prirodna pojava tokom aktuelne sinoptičke situacije."

Novo naoblačenje

"U nedelju krajem dana očekuje se novo jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz dodatno pojačanje jugoistočnog vetra. Kako će se u noći između nedelje i ponedeljka ciklon blizinom svog centra premeštati sa Jadrana preko našeg područja i Panonsken nizije dalje ka centralnoj i istočnoj Evropi, očekuje se i prodor osetno hladnije vazdušne mase sa severa Evrope.

Dakle, u ponedeljak će ciklon iz centralne Evrope nastaviti put dalje ka istoku, a hladni front u sklopu njega doneće Srbiji sa severa preko Panonske nizije prodor veoma hladne vazdušne mase. U ponedeljak kišovito i osetno hladnije, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. Počeće da duva umeren do jak severozapadni vetar. Tokom dana na severu Srbije prestanak padavina, naročito u Vojvodini, a ponegde u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije kiša bi prešla u susnežicu i vlažan sneg. Maksimalna temperatura od 4 na zapadu i severozapadu do 8 stepeni, na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 5 stepeni", najavio je meteorolog.

Na planinama slab sneg

"U utorak veoma hladno i suvo, samo tokom jutra na jugu i jugoistoku Srbije i na planinama sa slabim snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 4 do 8 stepeni, u Beogradu do 6. U sredu otopljenje, uz skretanje vetra na pojačan jugozapadni, pa se u četvrtak očekuje toplije, ali i kišovito, nakon čega bi oko 2. decembra usledili još jedno manje zahlađenje, nakon čega bi vreme bilo uglavnom suvo, prohladno i u skladu sa kalendarom.

I dok se narednih dana u severnim i centralnim predelima Evrope očekuju pravi zimski uslovi sa susnežicom i snegom, jugoistok Evrope i naše područje biće pod uticajem veoma tople vazdušne mase, pa će uz veoma promenljivo vreme biti i za 5 do 7 stepeni toplije od proseka za kraj novembra. Već u nedelju posle podne sa severa kreće prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa se početkom sledeće sedmice očekuje hladnije za nekoliko stepeni od proseka, a prve pahulje mogle bi da padnu i u nižim predelima na jugu i na zapadu Srbije, dok u mnogim predelima i pored jačeg zahlađenjam sneg ne bi pao, jer bi kiša u međuvremenu prestala. Dakle i pored zahlađenja koje nas očekuje na samom kraju novembra, na onu pravu zimu i obilniji sneg ćemo i dalje čekati i takav scenario ne očekuje se ni narednih petnaestak dana", zaključio je Đurić.