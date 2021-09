METEOROLOG MARKO ČUBRILO OTKRIVA SVE O VREMENU U NAREDNIM DANIMA: Čekaju nas hladna jutra i kišni dani, a za vikend ponegde i do 30 stepeni!

U Srbiji će narednih dana vreme biti promenljivo, objavio je danas na svom Fejsbuku meteorolog Marko Čubrilo! Kako je on naveo čekaju nas hladna jutra i kišoviti dani, ali i temperature do 30 stepeni ponegde za vikend.

"U utorak jutro vrlo hlandno, ponegde i maglovito. Tokom dana promenjljivo oblačno i uglavnom suvo uz sunčane intervale, ali će i dalje biti relativno hladno za ovaj deo godine,s amo ne tako kao u ponedeljak. Ponegde na planinama preko 1500mnv može provjavati sneg, dok bi u nižim oblastima moglo biti slabe i retke kiše.

Dnevni maksimum od +14 do +20 stepeni Celzijusa.

U sredu pre podne na severu regiona naoblačenje koje će se do kraja dana premestiti istočne Hrvatske, istočne i delaa središnje BiH, najvećeg dela Srbije i severa C.Gore dnoseći ponegde prolaznu kišu i moguć sneg preko 1800mnv. Vetar umeren, povremeno i pojačan, severni. Nad ostalim delom regiona promenjljivo oblačno uz sunčane intervale.

Sreda bi ponovo mogla doneti vrlo niske maksimume koji bi se nad severom i istokom regiona kretali od samo +11 do +15 stepeni Celzijusa, dok bi na zapadu bilo oko +18 stepeni Celzijusa.

Uveče rezvedravanje te će u četvrtrak ujutro biti vrlo hladno uz minimum od +5 do +11, a ponegde na planinskim kotlinam samo oko +3 stepena Celzijusa, što je dovoljno nisko za prizeman mraz. U četvrtak tokom dana promenjljivo oblačno i suvo uz sunčane intervale i dnevni maksimum od +15 do +20 stepeni Celzijusa.

Od petka sa razvijanjem jakog ciklona južno do Islanda jezgro anticiklona će biti potinsuto na istok i situiraće se istočnije od nas. Po zapadnoj periferiji tog antiiklona preko našeg dela Evroppe će početi strujanje osetno toplijeg vazduha te će u petak posle vrlo hladnog jutra dnevni maksimum biti od +17 do +23 stapna Celzijusa, dok će vikend maksimumi biti još viši i kretaće se od +21 do +28 stepeni Celzijusa, ponegde i blizu +30 stepeni Celzijusa.

Početkom nedelje neki od proračuna ECMWF-a ponovo izmeštaju jezgro anticiklona na sever i time otvaraju mogućnost novog pgorošanja i zahlađenja, ali GFS i dalje nema to rešenje, dok je paralelni proračun ECMWF-a negde na “pola puta”.

Videćemo kako će se sinoptika razvijati narednih dana kada je period posle 28.09. u pitanju, ali oko tog datuma je izgledno manje pogoršanje, osveženje i prolazna kiša.

Do petka prvi, ozbiljniji, noveštaj prave jeseni, zatim otopljenje", naveo je Čubrilo na svom profilu.

