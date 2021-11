KAKO NAGLE VREMENSKE PROMENE UTIČU NA NAS? Stručnjaci UPOZORAVAJU zašto i zdravi ljudi često osećaju OVE TEGOBE! (VIDEO)

Meteorolog Đorđe Đurić ističe da su kod nas u proteklom periodu zabeležene visoke temperature što je iznad proseka za ovo doba godine, što, kako i sam ističe, može biti jedna od posledica promena raspoloženja kod građana.

Đurić dodaje da je u Srbiji danas došlo do zahlađenja, a da nas u narednim danima očekuje sneg. Đurić ističe da još večeras prvi sneg može da se očekuje i u nižim krajevima, ali da se za prestonicu još ne očekuju pahulje.

- Noćas će snega biti u južnim i zapadnim delovima Srbije - otkrio je meteorolog.

Kako je istakao, u sredu nas očekuje nagli porast temperatura, što zasigurno neće pogodovati pojedinim pacijentima.

Doc dr Ivana Petrović sa Instituta sa kardiovaskularne bolesti Dedinje ističe da vremenske prilike zasigurno utiču na raspoloženje ljudi.

- Atmosferski pritisak, vlažnost i Sunce dosta utiču. Probudite se ujutro, boli vas glava, kažete da vam je nizak pritisak, neki kažu da ćete da živite sto godina, a ustvari to može da bude problem. Imate primarnu hipotenziju, gde vi ne znate za pravi razlog. To može da bude i kod zdravih. Tegobe traju 24 - 48 sati, i to prođe - kaže Petrović.

Kako Petrović dodaje, oni koji imaju povišen krvi pritisak, leti obično imaju niži, kada se obavezno menjaju terapije.

- Sve utiče, na rast i smanjenje pritiska. Nizak krvi pritisak jedni smatraju bolešću, dok drugi ne. U svakom slučaju takve stvari mogu da se reše ishranom, zdravim životom... - navodi Petrović.

Kako je dodala, postoje 3 vrste krvnog pritiska tj. hipertenzije, jedan je vezan za hroničnu pojavu, drugi za nagle pokrete i ustajanje, a treći se javlja posle jela, kada se prejedemo, pa nam bude loše.

Kako je dodala, ljudi mogu da utiču na svoju hipertenziju i hipotenziju, koje su pojave sličnih simptoma.

- Mi kažemo pacijentima, da nekako nateramo sebe da zavolimo sneg, kišu, i sunce... Možemo voziti bicikl, šetati, jednostavno treba da nateramo sebe da ustanemo raspoloženi. Jer sve to može da utiče na naše stanje, da nam dan bolje započne - rekla je doktorka.

Doktorka dodaje da je neophodno da se svaka terapija vezana za kardiološka oboljenja mora biti redovna.

