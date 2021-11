OSVANUO PRVI SNEG U SRBIJI! Evo kakvo nas vreme očekuje u danu pred nama!

U utorak ujutru će osvanuti prvi sneg u zapadnoj, centralnoj i južnoj Srbiji.

Na severu suvo i slab mraz ujutru, a tokom dana uz sunčane periode. Međutim, u ostalim krajevima oblačno sa susnežicom i snegom pre podne, a popodne prestanak padavina.

Duvaće umeren do pojačan severni i severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju.

Pritisak oko normale.

Minimalna jutarnja temperatura od -3°C na severu do 2°C u Negotinu, a maksimalna od 1°C na jugu Srbije do 6°C na severu gde će biti više sunčani sati. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -2°C do 3°C.

Autor: