NOVI JEZIVI TREND U SRBIJI! MEŠAJU NARKOTIKE PA VIDE DUPLU TRAKU! Stručnjak za saobraćaj upozorava na UBICE NA TOČKOVIMA!

Vožnji pod dejstvom psihoaktivnih supstanci pribegavaju mahom mladi i ne čudi podatak da gotovo 70 odsto takvih saobraćajnih prekršaja počine mlađi od 30 godina.

Milan Božović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja navodi da alkohol produžava vreme reagovanja, otežava opažanje i dovodi do toga da se pogrešno percipira prostor, tj. udaljenost te se greši prilikom manevara.

Naglašava da je sve više vozača pod dejstvom alkohola i to pogotovo u saobraćajnim nesrećama sa poginulima.

"Nemamo podatke o uticaju narkotika na učesnike saobraćaja. Nemamo ni priručnike u vezi veštačenja gde bismo mogli da kažemo da narkotici tako i tako utiču", objašnjava Božović.

Naglašava da mladi za volanom sada istovremeno koriste metamfetamin i kokain ili druge kombinacije narkotika.

"Kako te mešane supstance utiču, to ne znamo, svakako nepovoljno, ali u kom smeru, da li dovodi do agresivnosti, usporavaju reakcije ili nešto treće, za to nemamo podatke", naglasio je Božović.

Posledice su da mogu da vide duplu traku, ne kontrolišu vozilo, pogrešno procene vreme i prostor pa ne mogu da urade ono što misle da mogu itd.

"Putna infrastruktura nije prilagođena deci i pešacima. Kad je projektovana nije vođena briga. Imate delove grada gde su škole, prelazi preko kolovoza, autobuska stajališta itd. koji bi morali u skladu sa revizijom bezbednosti saobraćaja da se prilagode i definišu", objasnio je Božović.

Autor: