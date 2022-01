DO SUTRA TEMPERATURE I DO 19 STEPENI! Meteorolog objavio šta nas čeka od vikenda - NEĆE VAM SE BAŠ DOPASTI (FOTO)

Prvi dani 2022. godine doneli su Srbiji veoma visoke temperature za ovo doba godine.

Meteorolog Đorđe Đurić nedavno nam je najavio zahlađenje na Badnji dan, napisavši da proleće koje trenutno imamo neće dugo potrajati. Da će se to obistiniti pokazuje i njegova najnovija prognoza koju je objavio na Fejsbuku.

- Do srede veoma toplo, temperature i do 19°C. Zahlađenje od četvrtka, uz povratak temperatura na prosečne vrednosti za januar - počeo je on i nastavio:

- Prvi dani 2022. godine doneli su Srbiji veoma visoke temperature za ovo doba godine, uz maksimalne vrednosti i do 17°C. To su vrednosti za 10 do 15 stepeni više od proseka za početak januara. Ujedno, vreme je stabilno, suvo i pretežno sunčano ili umereno oblačno. Srbija i naše područje pod snažnim su uticajem prostranog grebena sa jugozopada, koji se prostire u višim slojevima atmosfere, a u prizemlju je snažan uticaj anticiklona sa jugozapada.

- Pri ovakvoj sinoptičkoj situaciji, sa jugozapada nam pristiže veoma topla vazdušna masa sa Mediterana, pa je iz tog razloga i veoma toplo. U toku današnjeg dana snažan ciklon premeštaće se preko severa Evrope i biće vrlo prostran, pa se i u Srbiji u nastavku današnjeg dana očekuje pad vazdušnog pritiska. U višim slojevima atmosfere i dalje će biti prisutan uticaj termičkog grebena, uz dalji dotok veoma tople vazdušne mase sa Mediterana i sa severa Afrike.

- U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano ili umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren južni i jugozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18°C, u Beogradu do 15°C. U sredu jutro vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom, na jugu i jugoistoku i sa slabim mrazom. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano ili umereno oblačno i još toplije. Minimalna jutarnja temperatura od 1°C na jugu do 7°C na severu Srbije, maksimalna dnevna od 13 do 19°C. U toku večeri i noći na severozapadu Srbije naoblačenje sa kišom.

- Tokom četvrtka preko Srbije se očekuje premeštanje hladnog fronta, pa se sa severa očekuje advekcija i osetno hladnije vazdušne mase. U četvrtak oblačno sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, uz umeren do pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 4°C na severozapadu do 14°C na jugu Srbije, do kraja dana i u tim predelima u osetnijem padu. Krajem dana sa severa prestanak padavina.

- U petak na severu suvo i vedro, ujutro uz slab do umeren mraz, a u ostalim predelima oblačno, u južnim i centralnim predelima sa slabim padavinama. Tokom dana u svim predelima Srbije biće sjuvo, ali prohlando. Jutarnja temperatura od -6°C na severozapadu do 2°C na jugu i jugoistoku Srbije, maksimalna dnevna od 1°C na severozapadu do 7°C na istoku i jugoistoku Srbije.

- Od petka uveče, pa tokom vikenda, Srbija će se nalaziti između ciklona sa centralnog Mediterana, čiji će se centar sa područja Italije premeštatai preko Jonskog mora ka Grčkoj i između anticiklona sa severoistoka. Usled ovake sinoptičke situacije, iznad našeg područja očekuje se izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će u petak uveče početi da duva pojačan jugoistočni vetar, a u košavskom području biće jak.

- U Srbiji tokom vikenda oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, a uslova za susnežicu i vlažan sneg biće i na krajnjem severu Srbije, tj. na severu Vojvodine. Maksimalna temperatura biće od 1°C na severu Vojvodine do 7°C na jugu Srbije.

- Dakle, nakon ekstremno toplog početka godine, uz temperature i za 15 stepeni više od proseka, u četvrtak stiže zahlađenje, tako da nas već u petak očekuju temperature primerene ovom delu godine i one će od petka biti oko ili nešto iznad prosečnih vrednosti. Ipak, iako se očekuje zahlađenje, ne očekuju se one prave zimske temperature, niti pravi zimski uslovi.

- Zbog veoma toplog vremena, snežni porkivač otopio se do 1500 metara nadmorske visine. Kopaonik i druge planine iznad 1500 metara ostale su u prethodnih 10 dana bez pola metra snega i sada je njegova visina oko 40 cm, ali dobra vest je da se od četvrtka očekuje zahleđnje i sneg u planinskim predelima, što će poboljšati situaciju na ski stazama.