STIŽE JOŠ SNEGA, ALI I LEDENI DANI! RHMZ upozorava: Upaljen je meteo alarm!

U Srbiji danas oblačno i hladno, u većem delu sa snegom uz povećanje snežnog pokrivača, samo će na severu Vojvodine biti uglavnom suvo.

Danas u većem delu Srbije padaće sneg slabog do umerenog intenziteta uz dodatno povećanje visine snežnog pokrivača za oko 5 cm, a u brdsko-planinskim predelima ponegde i do 10 cm. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus četiri do jedan, najviša dnevna od minus dva do dva stepena.

Na snazi je žuti meteo alarm zbog snega i leda.

Od srede do petka umereni i jaki jutarnji mrazevi.

Sreda

Ledeni dan. U Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -10 do -2 stepena, a najviša od -3 do 1 stepen.

Četvrtak

Ujutro umeren i jak mraz. U toku dana malo do umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -14 do - 5 stepeni, a najviša od -3 do 3 stepena.

Petak

Ujutro slab i umeren mraz. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -10 do -2 stepena, a najviša od 2 do 9 stepeni.

Za dane vikenda stabilno i suvo vreme uz slablјenje jutarnjih mrazeva i sa dnevnom temperaturom od 2 do 8 stepeni.