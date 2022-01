HLADNO, ALI SUNČANO! Danas najviše do 0 stepeni!

Danas u Srbiji ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Više oblaka biće pre podne u južnim krajevima, a krajem dana na severu Vojvodine dolazi do umerenog naoblačenja koje se u noći ka petku širi na severne i centralne predele Srbije, ali bez padavina.

Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -20°C u Sjenici do -6°C u Negotinu i Leskovcu, a maksimalna od -4 °C do 0°C, u Negotinu do 3°C. Uveče suvo i vrlo hladno. Temperatura u 22h od -8°C do -2°C.

Beograd: Tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Vetar slab zapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -8°C, a maksimalna -2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -2°C.

Niš: U četvrtak ujutru mraz, a tokom dana hladno sa umerenom oblačnošću i sunčanim intervalima. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -8°C, a maksimalna -2°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko -4°C.

Užički region: U četvrtak ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -15°C do -10°C, a maksimalna od -4 °C do -2°C. Na Zlatiboru i Tari slab vrlo hladno i najviše oko -5°C.

Vojvodina: U četvrtak ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Krajem dana na severu naoblačenje koje se u noći ka petku širi ka jugu, ali bez padavina. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -9°C, a maksimalna od -3 °C do 0°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -4°C do -2°C.

Vreme narednih dana: U petak ujutru slabiji mraz, a tokom dana toplije nego u četvrtak sa promenljivom oblačnošću koja se premešta od severozapada ka jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -12°C do -2°C, a maksimalna od 0 °C do 6°C.

Za vikend i u ponedeljak suvo uz slabe jutarnje mrazeve i dnevnu temperaturu od 2°C do 7°C. U utorak i sredu se očekuje zahlađenje sa vrlo malo padavina u vidu snega.