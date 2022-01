JEDNA STVAR JE PRESUDNA U TOME KAKVE SIMPTOME KORONE ĆETE IMATI: Dr Šekler otkrio i da li smo blizu KRAJA pandemije!

Dr Milanko Šekler objasnio je od čega zavisi težina simptoma korona virusa, a dao je i odgovor na pitanje kada će kraj pandemije - "idemo u dobrom smeru"...

Broj zaraženih od korone u našoj zemlji već danima je petocifren, a kako je rekao direktor Doma zdravlja Savski venac, dr Zoran Bekić, moguće je da ih je i više od 20.000 dnevno.

"Sada imamo oko 13.000, ali šta je sa građanima koji nisu stigli na red, koji su ostali kod kuće, nisu otišli jer nemaju težu kliničku sliku i žele da im to prođe u kućnim uslovima? Mi sada već znamo da je sigurno broj preko 20.000 zaraženih svaki dan", rekao je on, a mikrobiolog i virusolog dr Milanko Šekler je pojasnio da to znači između 150.000 i 200.000 zaraženih nedeljno.

"Dosta je koincidentnih slučajeva hospitalizacije, to je recimo kada neko treba da ima neki zahvat zdravstveni, ali mora prethodno da bude testiran i ispostavi se da je pozitivan, a nema nikakve simptome. Ovde se očekivalo da će biti gužvi u kovid ambulantama, imamo sigurno preko 20.000 dnevno, na nedeljnom nivou imamo možda 150.000-200.000 zaraženih", poručio je, pa dodao da od jedne stvari zavisi kakvi će biti simptomi.

"Osnovna stvar je da li ste vakcinisani ili niste. Mi zaboravljamo ključnu stvar da su i u Južnoj Africi takva iskustva, i u ovim zemljama gde imaju stotine hiljada zaraženih, ključna razlika u težini simptome jeste da li ste vakcinisani. Ako ste vakcinisani, imate par dana simptome, mnogo blaže nego nevakcinisani, vrlo je mala verovatnoća da ćete biti za hospitalizaciju. Oni koji nisu vakcinisani će imati sasvim solidne simptome, biće kao pregaženi".

Dr Šekler je uključenje u program završio rečima da će "kraj pandemije brže nego što 99 odsto ljudi misli", što stalno govori kada ga pitaju o kraju pandemije, a sada je pojasnio svoje reči.

"Kombinacija vakcina, prebolevanja, prokužavanje, to su sve faktori koji ovu vrstu pandemije treba da svedu na endemiju, odnosno na peti humani korona virus. Na dobrom smo putu i čini se da možda ova veća prenosivost, a manja patogenost jeste neki pravac koji ukazuje da se možda sve odvija u dobrom smeru, ali napominjem, ako ste primili vakcinu, preboleli virus, vaš organizam već ima iskustva u borbi sa koronom i već ne može ništa više da ga iznenadi. Teško će on dobiti neki teži oblik posle toliko iskustva".