POZNATI METEOROLOG OBJAVIO NAJNOVIJU VREMENSKU PROGNOZU: Najavio i novo ZAHLAĐENJE, evo kada stiže

Sredinom nedelje uglavnom suvo, i u plusu, a onda u najavi novi hladni talas.

Meterolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

- U toku noći ka utorku naoblačenje će se premestiti na jugoistok donoseći ponegde prolazne padavine, iznad 700mnv prolazan sneg i pojačan severozapadni vetar, koji na severu Hrvatske i Srbije na kratko može biti i vrlo jak - napisao je meteorolog i dodao:

- Sredinom nedelje uglavnom suvo, ali prohladno, dok će u toku noći biti slabih do umerenih, a ponegde na planinama i jakih mrazeva. Jutarnji minimumi od -7 do -1, na snegom pokrivenim planinama ponegde i oko -12 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum od +2 do +6,a u mestima gde će se magla ponovo duže zadržavati oko -1 stepen Celzijusa. U četvrtak ispred novog, hladnog, fronta koji će se ka nama spuštati po istočnoj periferiji jakog anticiklona sa centrom nad Velikom Britanijom ponovo malo toplije uz jugozapadni vetar i dnevni maksimum od +3 na krajnjem severu do oko +12 na jugu i jugozapadu regiona. Sredinom dana i posle podne prvo na severu, a u toku noći ka petku i nad ostalim predelima naoblačenje uz okretanje vetra na jak severni, padavine i zahlađenje. Za sada deluje da će u nizijama to uglavnom biti kiša ili prolazan sneg koji neće usloviti formiranje konkretnog snežnog pokrivača, dok bi planine, posebno BiH, Crne Gore i Srbije dobile prolazan, ali konkretniji sneg.

Čubrilo najavljuje da će u petak i subotu biti promenjljivo oblačno, vetrovito i umereno hladno uz povremeu pojavu snežnih padavina.

- U petak bi one češće bila na planinskom jugu i jugoistoku regiona, dok bi ih u subotu moglo lokalno biti i nad ostalim predelima, ali taj deo razvoja vremena još nije savim siguran i zavisiće od tačnog položaja grebena anticiklona koji će uslovljavati količinu i ugao upada hladnog vazduha. Za sada nema signala za ciklogenezu u našoj blizini i za tako nešto anticiklon bi morao otići još dalje na zapad. Tih dana će jutarnji mrazevi biti još jači te će ponegde na planinama biti i ispod -15 stepeni Celzijusa, dok će se u nizijama kretati od -9 do -3 stepena Celzijusa, a dnevni maksimumi verovatno od 0 do +5 stepeni Celzijusa - napisao je meteorolog i rezimirao:

- Posle prolaznog naoblačenja u ponedeljak, sredinom nedelje suvo i hladno uz noćne mrazeve, a oko 21. nešto jače pogoršanje i zahlađenje uz padavine.