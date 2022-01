KOMRAKOV: Opasna grupa deluje u Srbiji! ŠIRE MRŽNJU I TEORIJE ZAVERE O KORONI, 5G I VAKCINACIJI!

Novinar Milorad Komrakov napisao je ukupno tri knjige o korona virusu. Prva knjiga nosi naslov „Ubica iz Vuhana“, druga „Maske su brzo spale“ i treća „Korona se otrgla kontroli“.

Prenosimo deo iz knjige pod nazivom "Maske su brzo spale":

Fejsbuk je početkom oktobra 2020. godine uklonio sve stranice i naloge povezane sa grupom „QAnon“, a među njima i nekoliko grupa i naloga na srpskom jeziku koji su okupljali više od 5.000 ljudi, označivši ovu organizaciju kao opasnu pošto poziva na nasilje i širi dezinformacije, između ostalih, o kovidu 19, maskama, 5G mreži, vakcinaciji…



Drugo ime za „QAnon“ su, dakle, globalne teorije zavere. Tako se na raznim internet stranicama, sajtovima i društvenim mrežama ove grupe, koja je izvorno nastala u SAD, moglo čitati o navodnom čipovanju ljudi, milijarderu Bilu Gejtsu koji, kako kažu, velikim količinama prašine u svemiru zatamnjuje Sunce, prisilnoj vakcinaciji, homofobiji… Pandemija kovida 19 kao globalna nevolja samo je pospešila njihovo delovanje, jer su dobili novi osnov za neutemeljene tvrdnje o nepostojećem virusu, štetnosti maski, vakcinama… Takvi šarlatanski stavovi ubrzo su dobili poklonike i zagovornike u Srbiji, koji su se organizovali u nekoliko grupa, na primer, „Q-Anon Serbian version“, „QAnon Serbia“ WWG1WGA, QANON/ Buđenje Srbije, i drugim sa svojim stranicama na Fejsbuku Qanon–Srbija, Q/QANON ARMY Srbija/Serbia, Qanon Balkan i slične. Svi ti linkovi na Fejsbuku su obrisani uz obrazloženje: Ovaj sadržaj trenutno nije dostupan.



Kada se to dogodi, to obično znači da vlasnik deli sadržaj samo sa malom grupom ljudi ili je promenio ko može to da vidi, ili je izbrisan, a to piše na fejsbuk stranicama svih grupa u Srbiji koje su povezane sa „QAnon“. Inače, još sredinom avgusta 202 godine Fejsbuk je širom sveta ugasio više od 1.500 stranica i grupa povezanih s ovom organizacijom na kojima se otvoreno pozivalo na nasilje.



U srpskoj policiji i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal istakli su, međutim, da do sada nisu dobili nijednu prijavu u vezi sa delovanjem ove grupe u Srbiji i da Fejsbuk sam briše stranice sa spornim sadržajima, o čemu ne obaveštava nadležne organe.

Kako izgledaju poklonici grupe „QAnon“ i šta zagovaraju, moglo je da se vidi 17. oktobra 2020. godine na skupu „Decu vam ne damo“ u Beogradu gde je nekoliko stotina pristalica pokreta „Živim za Srbiju“ protestovalo protiv obavezne vakcinacije dece. Pored toga, predsednica tog pokreta, antivakserka Jovana Stojković, relativizovala je porodično nasilje pošto je, između ostalog, rekla da su „razmirice deo života i braka i da samo budale i plaćenici mogu tvrditi da veza između muškarca i žene može biti nekonfliktna“. Zbog toga je reagovala i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja je osudila nastup Stojkovićeve i ocenila ga kao pogrešnu poruku društvu koje u poslednjih 10 godina broji više od 300 ubijenih žena u porodičnom i parnterskom nasilju.

– Pokret „QAnon“ nije uzrok, nego posledica. A uzrok je u slabljenju dominantne liberalne paradigme do koje je došlo usled ekonomske krize 2008. godine. Zbog uticaja interneta i velikog protoka informacija nastale su radikalne alternativne teorije koje traže uzroke krize. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka tokom blagostanja nikome nije ni padalo na pamet da ispituje delovanje elite – objašnjava

Neven Cvetićanin. Kako kaže, trenutno se u svetu odvija borba za novog interpretatora stvarnosti.

– To je borba različitih svetonazora, teorija sveta, istine koju je internet pojačao na kub. Imaćemo to na delu sve dok neka nova paradigma ne zavlada, dok ponovo ne dođe do konsenzusa naroda, građana i elite. Živimo u jedinstvenom trenutku globalnog bestežinskog stanja, kao krajem 18. ili početkom 20. veka. „QAnon“ je privlačan širom sveta jer nije jednoznačna teorija, već počiva na osećanju da smo svi mi u lavirintima istine kojima neko drugi upravlja. Zato se širi poput grudve snega i sada je santa – zaključuje Cvetićanin.



Neven Cvetićanin upozorava da se problem delovanja „QAnon“ grupe neće rešiti uklanjanjem nekoliko hiljada njenih pristalica sa društvenih mreža.

– To može da bude kontraproduktivno. Tako su zabranjivani i komunizam i crkva, pa su samo ojačali. Običnom čoveku nije jasno šta mu se sve događa i zbog ekonomske krize i zbog kovida 19. Prirodni mehanizam raspaljuje maštu da je sve to planirano. U jednom momentu sve će to prestati kada se iskristališe preraspodela moći i novca u svetu – smatra Cvetićanin.

