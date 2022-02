GARSONJERA U BEOGRADU KAO DVOSOBNI STAN U NIŠU: Kirije u prestonici DUPLIRANE

Uporedo sa rastom kupoprodajne cene kvadrata stanova u većim gradovima Srbije, sve više novca treba izdvojiti i za zakup nekretnina. Samo od septembra, kada je skok bio očekivan pred školsku i studentsku sezonu, kirija u većim gradovima opet je poskupela za tri do 15 odsto. Najviše u prestonici, gde je zakup za tri godine gotovo udvostručen.

Mesečna kirija za najmanji stan u Novom Sadu je oko 200 evra, Nišu 180, Kragujevcu oko 140 evra. Kirija za garsonjeru u Beogradu je gotovo 300 evra, što je, prema proceni portala koji se bave zakupom nekretnina, gotovo dvostruki skok u odnosu na godine pre korone.

Prema podacima oglašenih stanova na jednom specijalizovanom portalu, za jednosobne stanove u glavnom gradu u proseku treba izdvojiti 300, dvosobne 450, a trosobne čak 630 evra. Cene najma u Novom Sadu kreću se od 200 za garsonjere, do oko 500 za trosobne stanove. U Nišu su najveći stanovi do 360 evra, a u Kragujevcu oko 200.

I prema oglasima na internetu, prosečne cene garsonjera u Beogradu su do 300 evra, koliko su jednosobni u Novom Sadu, a dvosobni u Kragujevcu. Za jednosobne u prestonici vlasnici su u proseku tražili 400, a za dvosobne do 600 evra. U Nišu se garsonjere kreću do 180 evra, jednosobni do 300 evra, a dvosobni do 350 evra. U Kragujevcu su garsonjere 130 do 200, jednosobni 150 do 300 evra i dvosoban između 250 i 300 evra.

- Koliko je stanarina u glavnom gradu velika najbolje pokazuje primer da je najam garsonjere u Beogradu za dva evra skuplji od zakupa dvosobnog stana u Nišu, a za - 86 evra, do cene mesečnog iznajmljivanja dvosobnog stana u Kragujevcu - kaže agent Jasmina Gavrilov Dražić. - Rast cena pogađa ne samo one koji žive u tim gradovima i iznajmljuju stanove, već i one koji zbog fakulteta ili posla žele da se presele u drugi grad.

Majka studentkinje LJiljane, Nataša Jovanović iz Aranđelovca kaže da se uverila u paprenu stanarinu u glavnom gradu. Posle višemesečne potrage jedva je uspela da pronađe odgovarajući stan na Ledinama.

- Sve bolje i bliže loakcije su preskupe, izdaju se svakakve šupe za 200 i 300 evra, a ovaj stan od 80 kvadrata, košta 400 evra mesečno, što će ćerka deliti sa još dve drugarice - kaže Jovanovićeva. - Na to treba dodati i troškove komunalija.

I dalje su najskuplje beogradske opštine Stari grad, Savski venac i Vračar, gde su mesečne kirije za dvosobne stanove premašile 650 evra. Najpovoljniji je smeštaj u perifernim opštinama, pa je u Rakovici i na Čukarici za jednosoban u proseku potrebno 170 i 180 evra, Voždovcu 260, Paliluli 280.

- Dok su cene garsonjere na Savskom vencu više za osam evra nego u Starom gradu, najam dvosobnog stana razlikuje se za čak 167 evra - kaže Gavrilov Dražić. - To je najmanje dvostruko skuplje od istog prostora na Čukarici i u Rakovici.

PRIVREMENI PAD

Tokom 2020, cene najma su se u jednom trenutku spustile, što je posledica uvođenja vanrednog stanja, pa su se studenti vratili svojim kućama - kaže Gavrilo Dražić.

- Najveći rast cena najma desio se u drugoj polovini prošle godine. Prosečna cena najma nameštene garsonjere u Beogradu u trećem kvartalu prošle godine bila je 290 evra, a u četvrtom 350 evra. Cene najma zavise od lokacije, opremljenosti, spratnosti, kvaliteta gradnje i nivoa održavanja zgrade, dela grada i naselja u kojem se nalazi.

LUKSUZNI I 3.000 EVRA

Najskuplji stanovi za izdavanje u Beogradu su uglavnom oni na Vračaru i u Beogradu na vodi, gde se cene mesečne rente kreću od 600 do 1.000 evra kada su u pitanju stanovi kompletno opremljeni nameštajem i tehnikom - kaže Jelena Davidović sa jednog specijalizovanog sajta.

- Cene prelaze i 3.000 evra za luksuzne nekretnine sa obezbeđenjem, garažom, smart sistemima i sadržajima poput saune, bazena ili teretane.