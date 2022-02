Dodeljena priznanja najboljim sportistima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović dodelio je danas u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba priznanja najuspešnijoj sportistkinji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2021. godini olimpijskoj šampionki u karateu Jovani Preković i najboljoj sportskoj ekipi koje je dobila ekipa Vojne policije, pobednik međunarodnog takmičenja „Čuvar reda“.

Pored ovogodišnjih laureata, priznanja za doprinos jačanju ugleda MO i VS u svetu kroz vrhunsko sportsko postignuće u protekloj godini dodeljeno je i vojnim sportistima Tijani Bogdanović, Aleksandru Kukolju, Neveni Jovanović, Anji Obradović, Jasmini Milovanović i Luki Miloševiću.

Ministar Stefanović zahvalio se sportistima na svemu što su učinili tokom protekle godine, ali i u čitavoj dosadašnjoj karijeri.

– Ono što ste uradili u 2021. godini će, svakako, ostati zabeleženo u istoriji jer ste na jedan potpuno častan i dostojanstven način predstavljali i Ministarstvo i Vojsku, ali i Srbiju. Drago mi je što je tradicija proglašenja najboljih sportista, najboljih ekipa ponovo našla mesto u našem kalendaru – rekao je Stefanović.

On je istakao da se naš narod ponosi rezultatima vojnih sportista i da očekuje da oni inspirišu i neke nove mlade ljude da postanu šampioni.

– U prethodnih godinu dana imali smo priliku da nas Jovana obraduje na najlepši mogući način. Pored toga što je osvojila zlatnu medalju, ostaće zabeleženo da je prva zlatna medalja u istoriji u ovoj disciplini na Olimpijskim igrama pripala devojci koja je došla iz Srbije, iz našeg Ministarstva i na to smo posebno ponosni – rekao je ministar, osvrnuvši se i na borbu Tijane Bogdanović za bronzanu olimpijsku medalju u tekvondou.

Stefanović je Tijaninu borbu ocenio kao najdramatičniju koju je imao priliku da posmatra na Olimpijskim igrama, dok je ostalim olimpijcima poručio da iako medalja ponekad ne dođe, svi cene njihove rezultate i sve što rade za Srbiju.



– Iskreno, za mene kao da ste svi doneli medalje za našu zemlju. Naravno, ja sam siguran da ćete vi u karijeri imati prilike da se ponovo borite na Olimpijskim igrama i da ostvarite još mnogo rezultata– rekao je ministar.

Osvrnuvši se i na rezultate kapetana prve klase Nevene Jovanović, ministar je istakao da ih je teško sve pobrojati.

– Od Beogradskog maratona, gde je prošla prva kroz cilj, do svega ostalog, da ne pobrajam sve trke i pobede, za šta odvaja ogromno vreme, ona svoje dužnosti u našim „Kobrama“ obavlja jednako kao i svi drugi pripadnici i ne zapostavlja svoju oficirsku dužnost – rekao je Stefanović.

Komentarišući rezultate u streljaštvu učenika Srednje stručne vojne škole Luke Miloševića, ministar je ocenio da su njegova dostignuća impresivna.

– Verujem da je pred Lukom ozbiljna karijera i ako bilo šta Ministarstvo još može da uradi da pomogne, mi smo tu i zaista stojimo na raspolaganju, jer bih voleo da ti postaneš veliki šampion, pre svega za sebe naravno, a onda i za Srbiju – naglasio je ministar.

Uručujući pehar majoru Radovanu Marinkoviću i čestitajući uspeh ekipe Vojne policije na prestižnom takmičenju „Čuvar reda“, Stefanović je istakao da je njihova pobeda u ovoj disciplini međunarodnih vojnih igara pokazala koliko su ozbiljni ovi momci i koliko su truda i napora uložili da bi im sve druge ekipe gledale leđa.

-Ovo je zaista prestižno takmičenje i biti prvi u bilo kojoj disciplini na njemu je apsolutno vrhunsko dostignuće. I bio sam na nekim od faza ovog takmičenja i video koliko su ovi momci iz Vojne policije bili spremni i koliko su se borili za svoju zemlju – podsetio je ministar.

Prema njegovim rečima, vojni sportisti sa kojima je većinom imao priliku da se lično upozna su skromni i predani ljudi, posvećeni treninzima i aktivnostima u svojim jedinicama.

-Vi ste ponos Srbije. Očekujem da i u narednim godinama nastavite isto ovako predano da se borite i da pojačate tempo ukoliko je moguće. Doneti dve medalje Srbiji na Olimpijskim igrama nije malo, ali doneti i sve ove medalje za koje možda ljudi koji ne prate previše sport ne znaju na godišnjem nivou je izuzetno – istakao je ministar.

On je podvukao da činjenica da vojni sportisti nikada ne odustaju predstavlja važnu poruku za sve mlade ljude.

- Vašim primerom pokazujete da rezultat uvek sledi na osnovu takvog rada. Hvala vam još jednom za sve što ste uradili, hvala vam na ogromnom naporu koji ulažete i za našu zemlju – rekao je Stefanović i poručio da će Ministarstvo i on lično uvek biti tu da im pomognu kako bi ostvarili što bolje rezultate.

Šef delegacije Republike Srbije pri CISM pukovnik dr Milivoje Pajović, čestitajući laureatima rekao je da oni svojim delom, daju primer mlađima od sebe, slaveći trud, zdrav način života, želju za stalnim usavršavanjem i ljubav prema Srbiji.



- Naši današnji slavljenici pokazuju da razlika između mogućeg i nemogućeg u sportu leži u njihovoj odlučnosti, samoodricanju i teškom i upornom radu. Poručuju nam da pobeda nije uvek svrha i cilj, ali želja za pobedom jeste – rekao je Pajović.



Pripadnica Sportske jedinice Vojne akademije vojni službenik Jovana Preković proglašena je za najuspešnijeg sportistu MO i VS u 2021. godini. U protekloj godini, Jovana Preković je osvojila dve zlatne medalje na takmičenjima Premijer lige u karateu, u Istanbulu i Lisabonu, a dominaciju je potvrdila i na Evropskom prvenstvu za seniorke u Poreču.



Zahvaljujući ostvarenim rezultatima Jovana Preković je postala član Olimpijskog tima Srbije za Olimpijske igre u Tokiju, gde je na najvećoj smotri sportista cele planete osvojila zlatnu olimpijsku medalju.



Samo tri meseca kasnije, na seniorskom Svetskom prvenstvu u Dubaiju, u kategoriji do 61 kilogram, odbranila je prvo mesto iz 2018. godine. Pored svih obaveza, priprema i takmičenja, Jovana Preković aktivno učestvuje u radu sa kadetima Vojne akademije, kroz rad u sportskoj sekciji.



- Biti pripadnik sportske jedinice Vojske Srbije veoma je važno za mene, a priznanje koje sam dobila svedoči o velikoj podršci koju, kao i svi sportisti, uživam u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Zbog toga sam veoma srećna, rekla je Jovana Preković koju sada, uz sportsku karijeru, kako je istakla, čeka završetak fakulteta.

Zvanje najbolje sportske ekipe pripalo je ekipi Vojne policije VS u disciplini „Čuvar reda“ sa Međunarodnih vojnih igara.



Ekipa Vojne policije VS u 2021. godini osvojila je zlatnu medalju na Međunarodnim vojnim igrama u disciplini „Čuvar reda“. Međunarodne vojne igre u organizaciji oružanih snaga Ruske Federacije, kao prestižna olimpijada vojnih veština, odvija se svake godine uz učešće više od 50 zemalja sa četiri kontinenta, i u preko 30 zahtevnih vojnih disciplina. U divovskoj borbi, nakon četiri dana takmičenja u streljaštvu i trkama sa preprekama, ekipa Vojne policije Vojske Srbije je bila najbolja, pobedivši kolege iz Ruske Federacije, Kazahstana, Irana, Kipra i Katara.



Pored ovogodišnjih laureata priznanja za doprinos jačanju ugleda MO i VS u svetu kroz vrhunsko sportsko postignuće u protekloj godini dodeljeno je sportistima koji su postigli izuzetne rezultate. Među njima su pripadnici Sportske jedinice Vojne akademije, članovi našeg olimpijskog tima - tekvondistkinja Tijana Bogdanović, osvajač bronzane medalje u Tokiju, džudista Aleksandar Kukolj svetski vicešampion, džudistkinja Anja Obradović, osvajač bronzane medalje na svetskom prvenstvu i reprezentativki u streljaštvu Jasmini Milovanović.

Priznanje je pripalo i kapetanu prve klase Neveni Jovanović, pobednici „34. Beogradskog maratona“ i osvajaču 30 medalja na državnim atletskim prvenstvima, takmičenjima i trkama u Republici Srbiji, kao i Luki Miloševiću, učeniku 51. klase Srednje stručne vojne škole, najuspešnijem mladom sportisti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – državnom kadetskom rekorderu u streljaštvu i osvajaču više od 30 medalja na zvaničnim takmičenjima Streljačkog saveza Srbije u 2021. godini.

