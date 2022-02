HOĆE LI SRBIJA UKINUTI MERE? Evropa se otvara, a evo zašto to kod nas i dalje nije slučaj: 'MI OVO MORAMO DA ZADRŽIMO'

Zemlje širom Evrope polako su krenule da popuštaju mere, te se javnost u Srbiji upitala šta je sa nama, šta mi čekamo?

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da se o ukidanju mera još uvek ne može razmišljati, a i da postoji izvesna razlika između naših mera, i onih u Evropi, te ćemo maske i dalje nositi u zatvorenom, a kovid propusnice će i dalje biti potrebne od 20 časova.

Danska, Švedska, Velika Britanija, Španija, Italija, i mnoge druge zemlje, rešile su da popuste mere, međutim, zaboravili smo jednu bitnu činjenicu, naše mere su bile fleksibilnije, ali i blaže u odnosu na Evropu.

- Mi moramo zadržati naše postojeće mere do daljeg, a to su maske u zatvorenom, distanca, kovid propusnice od 20 časova. Tako će biti sve dok se broj preminulih ne smanji, kao i broj hospitalizovanih. Podsetimo, neke zemlje koje sada popuštaju mere, one su imale kao meru nošenje maske i napolju, mi to nismo imali, tako da ne znam šta bi to mi to trebalo da ukinemo? Kovid propusnice kod nas su bile najblaže u Evropi, i to od 20 časova, svi ostali su imali duže, a neki su čak imali i na 24 časa - objašnjava za "Blic" profesor Tiodorović.

Kako ističe epidemiolog, ne bi trebalo da poredimo mere, ali ni situaciju sa kovidom u tim zemljama. U jednom momentu dok mi nismo beležili toliko visoke brojeve novozaraženih, oni su uveliko imali visok broj hospitalizovanih.

- Zašto se postavlja to pitanje, kao da se to ne zna, kako je kod nas bilo, a kako u Evropi. Ovi što sada najavljuju toliko glasno da ukidaju mere, oni su sve vreme imali oštrije mere. Uzmimo Italiju kao primer, koja nam je bliža po mentalitetu, ona je imala mnogo oštrije mere nego što smo ih imali mi. To što su Irci počeli, Danci, Šveđani, pa svi su oni i u većem obimu vakcinisani a i brojke su bile veće nego kod nas. Tako da ja to ne bih poredio, niti bi se vodio time šta oni radi. Mi imamo dnevnu statistiku i pokazatelje, na osnovu kojih ćemo donositi zaključke. Nema novih mera, ali postojeće ćemo zadržati - dodaje profesor Tiodorović.

Evropske zemlje beležile su visoke brojeve novozaraženih u minulom periodu, sada je na snazi lagani pad, dok recimo, Nemačka i dalje drži rekorde šestocifrenih brojeva, te je prema preseku od pre dva dana u ovoj državi zabeleženo 247.128 novozaraženih, tako da oni nisu za relaksaciju mera. Prema broju novih slučajeva zaraze, visoko se kotira i Francuska koja je zabeležila, 153.025 novoinficiranih.

- U Evropi hospitalizacija pada, i praktično sa tim obuhvatom vakcinacije i sa merama koje su oštro sprovodili, veliki broj zemalja rešio je da popusti. Portugalija i dalje drži mere, ali vidite i Irska, i Engleska i Danska, u gradskom saobraćaju i dalje drže maske, što znači da oni ipak računaju da tamo gde postoji najveći rizik ostaje maska. Ako poredimo šta se dešavalo kod nas, pa kod nas su maske nosili savesni ljudi, a koliko je takvih bilo? Naše mere su bile usklađene i ne možemo se porediti ni po brojevima zaraženih, niti po navikama, niti po jačini mera… Tako da, ponavljam, mi moramo da zadržimo mere i možemo ih popustiti kada nam opadne broj umrlih, broj hospitalizovanih - zaključuje profesor Tiodorović.

Izašli smo iz maksimuma novozaraženih

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon, izjavio je za Javni servis da je Srbija izašla iz maksimuma novozaraženih korona virusom.

- Nije jednako u celoj Srbiji, ali se ne može zanemariti da je reprodukciona stopa ispod jedan, iz nedelje u nedelju biće manje zaraženih - rekao je Kon.

Komentarišući ukidanje karantina za zaražene u Velikoj Britaniji, Kon je rekao da ovo što se dešava čitavom svetu je završnica pandemijskog toka bolesti.

- U toj završnici normalno je da se popuštaju mere tamo gde ste uradili sve što je bilo moguće. Nemoguće je trajno nastaviti život sa ovakvim merama kakve su bile - naveo je Kon.

Kako je naglasio, korona virus neće nestati, opstao je na planeti, što smo shvatili u junu prošle godine, kad su počeli da obolevaju vakcinisani u Izraelu.