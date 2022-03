PRELEP DAN PRED NAMA! Danas porast temperature i više sunčanih intervala - Povremena oblačnost moguća samo na istoku i jugoistoku Srbije!

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana na zapadu i severu Srbije pretežno sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljiva oblačnost i sunčani intervali.

Dnevna temperaturau manjem porastu u odnosu na sredu. Dakle, više sunčanih sati biće na zapadu i severu Srbije,a manje na istoku i jugoistoku gde se očekuje nešto više oblaka. Vetar slab do umeren severni iseverozapadni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od -6°C do 1°C, a maksimalna dnevna od 6°C u Dimitrovgradu do 11°C u Loznici i Valjevu. Uveče suvo. Temperatura u 22h od-1°C do 3°C.

Autor: