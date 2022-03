SVI SE PITAJU ŠTA JE U PITANJU! U Srbiji jutros padala NEOBIČNA, 'PRLJAVA' KIŠA: Meteorolog objašnjava ima li razloga za strah! (FOTO)

Jutros je u Srbiji počela da pada kiša i to prljava, pa su mnogi automobili prljavi, a kako kaže meteorolog Đorđe Đurić, reč je o pesku iz sahare.

Ova prljava kiša ostavljala je svoje tragove i na garderobi.

- Pesak iz Sahare prekrio je delove Evrope i Srbiju, padala je prljava kiša. Zahvaljujući ciklonu koji se nalazi nad jugozapadnim predelima Evrope, snažna jugozapadna visinska strujanja u njegovom prednjem delu uslovila su da velike količine čestica pustinjskog peska iz Sahare stigle do jugozapadne i centralne Evrope - kaže Đurić.

Usled ovog efekta, velike količine peska stigle su do Španije, Portugalije, Francuske, Švajcaraske i oblasti Alpa, pa je atmosfera bila obojena, a u predelima sa kišom padala je "prljava" kiša.

- U toku ovog jutra jugozapadna strujanja donela su čestice peska i do Srbije, pa je u pojedinim predelima gde je jutros bilo kiše, padala kiša sa česticama pustinskog peska iz Sahare, a što je vidljivo na automobilima i drugim vozilima. U pitanju je potpuno prirodna i bezopasna pojava. Inače, osim peska, do Srbije je stigla i znatno toplija vazdušna masa, pa je ovog jutra u Beogradu 12, a u ostalim predelima od 2 stepena na jugu do 10 stepenana severu Srbije - priča Đurić.

Otoplilo je i na planinama, pa Sjenica i Kopaonik mere nula stepeni a Zlatibor 5.

- Inače, prethodnih dana jutra su bila ledena, uz temperature i ispod -10, u Sjenici i do -22, a u okolini Sjenice i do -28. Pred nama je oblačan, ali topao dan, a kiša koja je zahvatila severoistok Srbije, proširiće se tokom dana i na ostale predele. Zbog jugozapadnog strujanja i dalje će biti moguća prljava kiša, ali ne zadugo, jer u toku dana sa severa sledi prodor hladnog fronta, pa će vetar biti u skretanju na pojačan severozapadni, koji će pročistiti atmosferu od peska, ali doneće i nešto hladniju vazdušnu masu - kaže on.

