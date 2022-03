OVOG JUTRA POČINJE PROLEĆE - USKORO POMERAMO KAZALJKE: Opraštamo se od zime, a šta kaže prognoza?!

Ovako dočekujemo najlepše godišnje doba!

Proleće na severnoj Zemljinoj polulopti počinje danas, 20. marta u 10 časova i 37 minuta.

U isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje jesen. I sledećih pet godina proleće će nam dolaziti 20. marta, a ove godine traje do 21. juna.

"Još od 2011. godine proleće počinje 20. marta, dok su se do tada smenjivali 20. i 21. mart. Tako će biti sve do 2048. godine kada će se početak proleća smenjivati između 19. i 20. marta. Tek 2102. godine, proleće će se ponovo vratiti na 20. i 21. mart", rekao je Branko Simonović iz Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

Kazaljke unapred

Što se tiče letnjeg računanja vremena, pored svih ranijih najava, situacija je sledeća - u noći između subote i nedelje, 27. marta, počinje letnje računanje vremena pomeranjem za jedan čas unapred - sa 2 na 3.

Evropska komisija, koja treba da odluči da li će se zadržati ili ukinuti pomeranje časovnka, odložila je odluku.

Svi živi organizmi na našoj planeti imaju određeni biološki časovnik, baš zbog tog ciklusa godišnjih doba, koji je vezan za svetlost, odnosno Sunce i naš položaj u odnosu na njega.

"Od toga koliko je dug dan zavisi kako će se biljke ponašati. Ako dužina dana prelazi određenu količinu vremena dovoljnu za cvetanje, biljke će cvetati posle te dužine i to su biljke dugog dana. Sa druge strane, postoje i biljke kratkog dana", kaže profesor Biološkog fakulteta Peđa Janaćković.

Sva živa bića na Zemlji imaju poseban cirkadijalni časovnik za koji je odgovorno oko 20 gena i mnogi proteini koje ti geni regulišu.

Vremenska prognoza u skladu s godišnjim dobom

U Srbiji danas ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -8°C na jugu do -1°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 7°C do 10°C. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 0°C do 3°C.

U ponedeljak ujutru slab i umeren mraz, a tokom dana pretežno sunčano i hladnije vreme od proseka za ovo doba godine, ali ipak nekoliko stepeni toplije tokom dana nego u nedelju. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, a maksimalna dnevna od 9°C do 13°C.

U utorak na jugu i jugoistoku Srbije oblačno sa mogućom slabom kišom i susnežicom, a u ostalim krajevima sunčano i toplije. Zatim sledi svakodnevni porast temperature i pretežno sunčano vreme do subote. Jutarnji mrazevi će oslabiti i prestati u drugoj polovini sedmice.