DANAS JOŠ TOPLIJE! I ove srede uživamo u suncu, ali nas od sutra ponovo očekuje VREMENSKI ROLERKOSTER!

U sredu pretežno sunčano i još toplije nego u utorak. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Krajem dana naoblačenje se širi iz pravca jugozapada. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C do 8°C, a maksimalna dnevna od m20°C u Subotici do 24°C u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Vreme narednih dana: U noći sreda na

U četvrtak naoblačenje sa kišom se širi sa jugozapada na sve predele. U četvrtaksvežije sa kišom koja odlazi do kraja dana na istok i jugoistok. Na severu kišaprestaje popodne uz delimično razvedravanje po Vojvodini. Vetar slab do umerenjužni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 6°Cdo 10°C, a maksimalna dnevna od 12°C do 16°C.

