SMENA SUNCA I OBLAKA! Danas prijatnije temperature, ujutru mraz

U ponedeljak ujutru mraz i suvo tokom dana uz sunčane periode i promenljivu oblačnost na istoku. Vetar slab zapadni i severozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini umeren do pojačan popodne. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -8°C do -1°C, maksimalna od 4°C do 10°C koliko se očekuje u Timočkoj Krajini. Uveče suvo.