Ivana otišla kod ginekologa, pa doživela DRAMU kad se pojavio ON: Bilo mi neprijatno da kažem 'ne može'

Devojka je podelila nesvakidašnju situaciju.

Devojka po imenu Ivana podelila je svoju ispovest na jednom domaćem na sajtu na kojem ljudi svakodnevno razmenjuu svoja iskustva i traže savete. Ona je opisala kroz kakvu traumu je prošla na rutinskom ginekološkom pregledu.

– Odlazim na ginekološki pregled, skinula se, legla na sto i doktorka me pita da li je problem da prisustvuju pregledu dva studenta kako bi im objasnila postupak pregleda koji će meni raditi. Iako mi je bilo vrlo neprijatno, još neprijatnije mi je bilo da joj kažem “e ne može” te sam pristala – otkrila je devojka.

Objasnila je i šta se potom dogodilo.

– Pozove ona njih da uđu, kad ni manje ni više pored jedne devojke koja je ušla, ulazi i lik koji mi se mesecima unazad sviđa i viđam ga po gradu redovno. Došlo mi je da skočim s onog stola i pobegnem. Ne znam kako sam preživela to, ubila me neprijatnost. Koliki ste baksuz od nula do Ivana (ja)? – zaključila je devojka.

