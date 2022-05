HITNO UPOZORENJE RHMZ: Munje zaparale nebo iznad Zlatara, sever se zabeleo od grada!

Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje za područja Podunavskog i Braničevskog okruga na jak pljusak i grad.

- U narednih sat vremena na području Podunavskog i Braničevskog okruga jak plјusak praćen lokalnom pojavom sugradice i grada.

Ranije je RHMZ najavio promenu vremena i pojavu kratkotrajne kiše praćene grmljavinom.

- U toku popodneva nestabilno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili plјuskovima sa grmlјavinom - navedeno je na sajtu RHMZ-a.

Ubrzo, kiša se sručila na veći deo Srbije, a u pojedinim delovima su nebo parale munje. Takav prizor nam stiže i sa planine Zlatar.

Kako se vidi, padavine su zahvatile ovaj predeo zemlje, koje su bile ispraćene munjama od kojih staje dah.

Sami meštani sela u podnožju ove planine napominju da je jutro osvanulo sunačno i da se nisu nadali ovoj promeni. Kako kažu, natuštilo se nebo iznenada.

Nevreme nije, pak, zaobišlo ni sever zemlje, te je grad padao u Subotici, Staroj Pazovi, Novom Miloševu.

Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, mnoga dvorišta i imanja zabelela su se usled jakog grada koji je napadao. Da li je počinio neku materijalnu štetu, još nije poznato.

Podsećamo, u toku današnjeg dana u većem delu Srbije biće promenljivo, ali toplo. Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a uz jači razvoj oblačnosti biće uslova i za lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Očekuje se slab, severni vetar, koji će u zoni pljuskova biti pojačan. Maksimalna temperatura biće danas od 22 do 26°C, u Beogradu do 24°C.

Na području Srbije od srede do petka očekuje se uticaj anticiklona, pa se uz visok vazdušni pritisak očekuje stabilno, suvo i sunčano, ali i veoma toplo, jer će sa severa Afrike uslediti priliv veoma tople vazdušne mase, a vetar će biti veoma slab.

Maksimalna temperatura biće u sredu od 24 do 27°C, u Beogradu do 26°C. Najtoplije će biti u četvrtak i u petak, pa će maksimalna temperatura u četvrtak biti od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C, a u petak od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C. Dakle, četvrtak i petak doneće mnogim predelima Srbije i Beogradu i prvi tropski dan ove godine, tj. to je dan kada maksimalna temperatura dostigne ili pređe 30°C.