MAJSKO 'GRUDVANJE' Zabelelo se u selima kod Šapca: Neverovatni prizori!

Zabelelo kao da je pao sneg! Ovako je danas bilo u okolini Šapca, u selima Slepčević i Dobrić.

Nevreme nije zaobišlo ni sever zemlje, pa je grad padao u Subotici, Staroj Pazovi, Novom Miloševu.

Od jutros su se olujni oblaci sa kišom praćeni jakom grmljavinom nadvili nad Pocerinom.

Iz više pravaca čule su se protivgradne rakete, objavile su Podrinske.

Meteorolozi su za popodne najavili kišu i ta njihova najava se i obistinila, a mi bismo dodali da je uz kišu stigao i led.

Već sutra sledi prolepšanje vremena, najavio je za Telegraf meteorolog Đorđe Đurić. Najtoplije će biti u četvrtak i u petak, pa će maksimalna temperatura u četvrtak biti od 27 do 30°C, u Beogradu do 29°C, a u petak od 28 do 32°C, u Beogradu do 30°C.

Dakle, četvrtak i petak doneće mnogim predelima Srbije i Beogradu i prvi tropski dan ove godine, tj. to je dan kada maksimalna temperatura dostigne ili pređe 30 stepeni.