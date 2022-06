'SA DIF-A SU ZVALI NAŠEG OCA!' Oglasio se brat nestalog Vuka i izneo nove detalje!

Bio je sportski tip, nikada nije pušio, nije konzumirao alkohol, nikada u životu nije odigrao tiket u kladionici.

Ovim rečima Veljko Grbović objašnjava kakav je bio njegov brat Vuk Grbović koji je sinoć misteriozno nestao u Zvezdarskoj šumi nakon što je pošao da odbrani diplomski rad na DIF-u.

- Pošao je kolima i verovatno je svratio do Zvezdarske šume kako bi se opustio pred diplomski. Tamo se parkrirao ispred "Šumskog bara", a zatim nestao bez traga i glasa. Fakultet na koji se uputio pozvao je mog oca, koji je bivši profesor na istom, da ga pitaju gde je Vuk, zatim je otac zvao mog brata, ali on se od tada nije javljao - priča Veljko.

Poslednji put se, kaže Vuk čuo sa majkom, međutim, nakon tog poziva otišao je od kuće, a zatim nestao.

- Ja sam razbio prozor na njegovim kolima, jer sam mislio da ću unutra da pronađem telefon ili nešto drugo, međutim, telefona unutra nije bilo - priča njegov brat Veljko.

Kako dalje navodi Veljko, njegov brat Vuk je sportski tip, porodičan čovek.

- Ima dvoje dece. Ćerku od 5 godina i sina od godinu i po. Njegova supruga takođe ne može da shvati šta se desilo i zašto je nestao - dodaje on.

Zabrinuti Veljko za Blic kaže da je ovo prvi put da se Vuku ovako nešto desilo, da nikada ranije nije negde otišao a da se nije javio, kao i da se nije žalio da ima probleme.

- To da je u pitanju neki kriminal ili da je neko želeo da mu naudi uopšte nema nikakvog smisla, i ne pije vodu. Vuk je moj brat, znam da nikada nije imao probleme, niti mi se žalio. Mi kao porodica ni sami ne znamo šta je moglo da uzrokuje njegov nestanak. Imao je taj pritisak zbog odbrane diplomskog rada, to jedino, ali ne verujem da je to dovelo do njegovog nestanka - priča Vukov brat Veljko.