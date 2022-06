VEĆ JUTROS GORI KAO DA JE AVGUST: Pakleni dani u Srbiji, ali uskoro stiže promena - Meteorolozi najavljuju ŽESTOKE NEPOGODE

Maksimalna dnevna temperatura danas do 33 stepena Celzijusa.

U Srbiji danas duži sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka i toplo, ali malo prijatnije na severu nego u subotu uz nekoliko stepeni nižu temperaturu. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 33°C u južnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 23°C.

U Beogradu sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplo uz par stepeni nižu temperaturu nego u subotu. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 20°C, maksimalna 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

Vreme narednih dana:

U ponedeljak sunčani periodi i toplo, a kasnije popodne razvoj oblaka na zapadu Srbije i mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom koji se šire ka centralnim i istočnim predelima do kraja dana. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 28°C na severu Vojvodine do 32°C u južnoj Srbiji. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

U utorak sunčano uz lokalni razvoj oblaka popodne sa mogućim lokalnim pljuskovima na jugozapadu i jugu Srbije.

U sredu toplo, a popodne jači razvoj oblaka i lokalni pljuskovi sa grmljavinom i mogućim lokalnim nepogodama.

U četvrtak svežije sa kišom povremeno, a u petak sunčani periodi. Za naredni vikend sunčano i ponovo toplije.