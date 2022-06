TOKOM NOĆI STIGLO UPOZORENJE: PUCAĆE I PLJUŠTAĆE U CELOJ SRBIJI! Meteorolozi upalili alarm i najavili OPASNE VREMENSKE PRILIKE

Maksimalna temperatura danas do 28 stepeni Celzijusa.

Danas promenljivo oblačno i malo svežije vreme nego u utorak uz jači razvoj oblaka i pljuskove sa grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Vetar ujutru slab do umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan, a popodne vetar slabiji zapadni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 20°C, a maksimalna od 24°C u Loznici i Valjevu do 28°C u južnoj Srbiji. Uveče povremena kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C do 20°C.

U Beogradu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutru umeren jugoistočni, popodne slab jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 19°C, maksimalna 26°C. Uveče kiša. Temperatura u 22h 20°C.

Na snazi upozorenje i meteoalarm Republički hidrometeorološki zavod izdao je tokom noći upozorenje koje se odnosi na celu teritoriju Srbije i najavljuje nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima. - Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas i sutra (08. i 09. juna 2022.) lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom od 20 mm za kratko vreme. U petak i subotu (10. i 11. juna 2022.) padavine će se intenzivirati, pa se mestimično očekuje od 30 do 60 mm kiše za 24 h - navedeno je na sajtu RHMZ. Na snazi je i narandžasti meteoalarm koji označava opasne vremenske prilike.

Vreme narednih dana:

U četvrtak promenljivo oblačno sa čestom i lokalno obilnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Popodne i krajem dana ponegde može pasti i preko 50 lit/m2 kiše za sat-dva uz moguće lokalne bujice. Vetar pre podne slab do umeren južni i jugoistočni, a popodne promenljivog pravca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče kiša i pljuskovi. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U petak svežije i pretežno oblačno sa čestom i lokalno obilnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegde može pasti i preko 50 lit/m2 kiše za sat-dva uz moguće lokalne bujice.

U subotu takođe postoji šansa za kišu i pljuskove, a dnevna temperatura u petak i subotu od 20°C do 25°C. Od nedelje se očekuje sve više sunčanih sati i postepeno toplije vreme.