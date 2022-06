DANAS TOPLO, A BIĆE JOŠ TOPLIJE! Objavljena prognoza do kraja nedelje: Za vikend temperature opet IDU U CRVENO

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima do 32 stepena Celzijusa.

Danas sunčano i vrlo toplo tokom dana u svim predelima sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C. Vetar slab jugoistočni i južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 23°C.

U Beogradu četvrtak sunčano i vrlo toplo. Vetar slab jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, maksimalna 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 23°C.

Vreme narednih dana:

U petak prolazna promenljiva oblačnost uz malo niže temperature tokom dana i moguću šansu za slabe padavine sporadično. Na severu može ostati suvo tokom većeg dela dana uz sunčane periode, a na jugu i u centralnim predelima veća šansa za padavine u popodnevnim časovima. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče moguća kiša na jugu i u centralnim krajevima.

U subotu pretežno sunčano i toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije.

U nedelju i ponedeljak sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.