PAKAO U SRBIJI! Temperature idu preko 30 stepeni, u ponedeljak ćemo da se TOPIMO: Evo za kada je najavljen hladan tuš

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim mestima do 29 stepeni Celzijusa.

Danas se očekuje prolazna promenljiva oblačnost uz malo niže temperature tokom dana i moguću šansu za slabe padavine sporadično. U severnim predelima može ostati suvo tokom većeg dela dana uz sunčane periode ali ni tamo nije isključena pojava slabe prolazne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče moguća kiša na jugu i u centralnim predelima Srbije. Temperatura u 22h od 17°C do 21°C.

U Beogradu prolazna oblačnost sa sunčanim periodima i manjom šansom za prolaznu slabu kišu uz malo nižu temperaturu tokom dana. Veći deo dana može ostati suvo. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 18°C, maksimalna 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 21°C.

Vreme narednih dana:

U subotu sunčano i toplo uz razvoj slabe prolazne oblačnosti na jugu, zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 29°C. Uveče suvo.

U nedelju sunčano i vrlo toplo sa temperaturama malo iznad 30°C.

U ponedeljak još toplije sa temperaturama oko ili malo iznad 34°C.

U utorak malo niže maksimalne temperature ali i dalje vrlo toplo.

U sredu moguće naoblačenje i prolazno osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom po današnjoj prognozi.