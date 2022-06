Prvi Open Air Jazz Festival - NAJVEĆA IMENA SVETSKE DŽEZ SCENE 2. i 3. JULA U BOTANIČKOJ BAŠTI (VIDEO)

Botanička bašta ovog vikenda biti najprijatnije mesto u Beogradu, rekla je za TV PINK Anja Zelić .

Kako kaže Zelić, osim divne atmosfere, održaće se džez festival.

- Drugi "Jazz in the garden" gde će nastupiti najveća imena srpske džez scene, među kojima i Jelena Jovović kao i gosti iz Berlina, održaće se u subotu i nedelju 2. i 3. jula, od 16 do 22 časa - rekla je Zelić.

Kako kaže, održaće se 14 koncerata.

- Možete poneti neke prostirke za sedenje i dobro raspoloženje, mi ćemo postaviti i barske stolice. Ulaznice se mogu kupiti na blagajni Botaničke bašte - rekla je Zelić.

Autor: