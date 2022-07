NASTAVLJAJU SE PAKLENI DANI: Srbija će GORETI! Temperatura ide na 38 stepeni, evo kada stiže osetno zahlađenje

U sredu i četvrtak možemo očekivati prijatnije maksimalne temperature.

U Srbiji danas sunčano i tropske vrućine uz lokalni razvoj slabih oblaka u delu centralne i južne i istočne Srbije. Biće još toplije nego juče. Vetar slab severozapadni na severu, i severoistočni na jugu Srbije. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 34°C do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 24°C do 29°C.

U Beogradu sunčano i tropska vrućina uz još malo toplije vreme u odnosu na nedelju. Vetar slab severozapadni i zapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 37°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 29°C.

Vreme narednih dana:

U utorak i dalje tropske vrućine. Prepodne pretežno sunčano, a popodne promenljiva oblačnost prvo zahvata sever, zapad i jugozapad Srbije, a zatim kasnije popodne i do kraja dana ova prolazna oblačnosti zahvata sve predele uz pojavu kiše povremeno ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Na severu Srbije nešto niže maksimalne temperature nego u ponedeljak, a na jugu i dalje velika vrućina. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 23°C, a maksimalna od 31°C na severu do 38°C na jugu Srbije. Uveče moguća povremena kiša u većini predela. Temperatura u 22h od 21°C do 28°C.

U sredu i četvrtak možemo očekivati prijatnije maksimalne temperature, oko ili malo iznad 30°C uz pretežno sunčano vreme. U četvrtak više oblačnosti na severu Srbije. U periodu od 8. do 14. jula znatno prijatnije temperature, ispod 30°C u svim krajevima, uz moguću povremenu kišu i svežiji vazduh Atlanskog porekla.