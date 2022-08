VREME DANAS SLIČNO JUČERAŠNJEM: Očekuje se smena sunca i oblaka uz pljuskove sa grmljavinom - Temperatura dosta prijatnija!

U ponedeljak promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima uz dodatni dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

Na jugu Srbije je mala šansa za pljuskove uz vrlo toplo vreme, dok će na severu biti manja vrućina i veća šansa za pljuskove. Vetar slab severnih pravaca, u zoni pljuskova na kratko pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 16°C do 22°C, a maksimalna od 30°C na severu do 35°C na jugu Srbije. Uveče je moguća pojava kratkotrajne kiše. Temperatura u 22h od 20°C do 24°C.



Beograd: U ponedeljak promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima uz moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 24°C.

