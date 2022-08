TEMPERATURA I DANAS U PADU! Pre podne mogući pljuskovi, a onda suvo! Evo kakvo nas vreme očekuje u prestonici

U sredu u prvom delu dana povremena kiša i lokalni pljuskovi u zapadnim i centralnim predelima, a zatim i na jugu Srbije.

Na severu Vojvodine ujutru razvedravanje koje se širi na celu severnu Srbiju uzduže sunčane periode tokom dana i bez velike vrućine, ali sparno. Popodne seočekuje pojava lokalnih pljuskova na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 15°C do 19°C, a maksimalna od 25°C u Užicu do 30°C u Negotinu i Vranju. Uveče suvo, a samo ponegde na jugu sa kišom. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

Beograd: U sredu rano ujutru povremena kiša, a zatim veći deo dana suvo sa sunčanim intervalima i prijatno, bez vrućine. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka sa malom šansom za lokalni pljusak. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 28°C. Uveče suvo.Temperatura u 22h oko 22°C.

