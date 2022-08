NAKON PLJUSKOVA SLEDI PORAST TEMPERATURE! Vreme i narednih dana nestabilno, stižu vrućine, pa ponovo kiša!

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, ali se sredinom dana na jugozapadu, a kasnije i u ostalim krajevima očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 31 do 34 stepena Celzijusa. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, a posle podne u pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 32 stepena Celzijusa. Vetar će biti slab i umeren, zapadni.

Povolјna biometeorološka situacija očekuje se na severu zemlje, dok su u ostalim krajevima izvesne tegobe moguće kod astmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. Moguća je razdražlјivost, pospanost i glavobolјa.

Sve topliji dani pred nama

"Narednih dana se očekuje porast temperature, danas i sutra maksimalne vrednosti od 31 do 34 stepena, a u četvrtak i petak će biti najtoplije - od 34 do 38 stepeni. Osveženje s kišom, plјuskovima i grmlјavinom očekuje se u petak posle podne najpre na zapadu i severozapadu zemlјe", najavio je RHMZ.

Na snazi žuti meteo alarm

Zbog grmljavine ali i ekstremno visoke temperature na snazi je žuti meteo alarm na teritoriji cele Srbije, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U sredu duži sunčani periodi i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 26°C. U četvrtak sunčano i još veća vrućina, uz temperaturu malo iznad 35°C, a ponegde blizu 40°C. U petak popodne osveženje sa lokalnim pljuskovima stiže prvo na sever i zapad Srbije, dok će na jugu Srbije biti vruće, oko 40°C. U subotu svugde svežije i prijatnije vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima. U nedelju sunčani periodi i takođe prijatna temperatura, ispod 30°C.