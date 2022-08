DANAS PAKLENO, A TEK SUTRA! U Srbiju stigao još jedan vreo talas, temperature ponovo jurcaju ka 40 stepeni - NAJAVLJENO I OSVEŽENJE

Maksimalna dnevna temperatura danas do 35 stepeni Celzijusa.

U Srbiji danas duži sunčani periodi i vrlo toplo uz slab popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab zapadni i severozapadni, u Timočkoj Krajini umeren. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

U Beogradu sunčano i vrlo toplo uz slab popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 22°C, a maksimalna do 34°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h 27°C.

Vreme narednih dana:

U četvrtak sunčano i još veća vrućina, uz temperaturu malo iznad 35°C, a ponegde blizu 40°C. Vetar slab severozapadni, a krajem dana južni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 23°C, a maksimalna od 35°C do 39°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 23°C do 28°C.

U petak popodne osveženje sa lokalnim pljuskovima stiže prvo na sever i zapad Srbije, dok će na jugu Srbije biti vruće, oko 40°C.

U subotu svugde svežije i prijatnije vreme sa povremenim lokalnim pljuskovima.

U nedelju i ponedeljak sunčani periodi i takođe prijatna temperatura, malo ispod 30°C.