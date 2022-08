TOPAO DAN PRED NAMA, TEMPERATURA DO 34 STEPENA: U ovim delovima Srbije moguća grmljavina, meteorolozi najavili nove pljuskove

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 34 stepena Celzijusa, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Posle podne na jugozapadu i jugu Srbije moguć je lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena u Negotinu i Paliću.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura biće oko 20, a najviša oko 33 stepena.

Upaljen meteo alarm

Žuto upozorenje danas je upaljeno za celu teritoriju Srbjie zbog visokih temperatura, ali i grmljavine. Kako je objavio RHMZ, grmljavina se očekuju u jugozapadnom delu Srbije, kao i na prostoru Kosova i Metohije. Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U nedelju sunčano i vrlo toplo, ali za stepen-dva manja vrućina nego u subotu. Krajem dana se očekuje naoblačenje na zapadu i severu Srbije koje će uveče usloviti lokalne pljuskove i koje će se premeštati u toku noći ka ponedeljku na istok i ostale krajeve. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, a maksimalna od 30°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

Početkom naredne sedmice nekoliko stepeni manja temperatura uz duže sunčane periode i razvoj oblačnosti tokom dana sa mogućom kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalne temperature oko ili malo ispod 30°C.

