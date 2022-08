RHMZ UPOZORAVA - NA SNAZI ŽUTI METEO ALARM! NEVREME I DANAS PRETI SRBIJI: Evo koji delovi zemlje su najugroženiji!

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 26 do 30.

U Beogradu danas promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 19, najviša oko 27 stepeni Celzijusa.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji je danas na snazi žuti meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Upozorenje važi za celu teritoriju naše zemlje, a pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u zapadnoj, istočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i u Šumadiji i Pomoravlju, dok je u ostalim delovima Srbije prognozirana samo grmljavina.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U sredu slično vreme kao u utorak uz razvoj umerene do jake oblačnosti tokom dana u centralnim i južnim predelima sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom dok bi na severu Srbije ostalo pretežno suvo vreme uz slab razvoj oblaka i duže sunčane periode. Vetar slab severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče moguća kiša na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije.

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima biće i u četvrtak, u većem delu suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se još ponegde na istoku Srbije i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 24 do 29 stepeni. Slično vreme sa temperaturom do 28 stepeni očekuje se i u petak.

U subotu promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. U nedelju novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Postepena stabilizacija vremena očekuje se od 5. septembra.

