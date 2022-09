SRBIJA IMA NAJVEŠTIJE POLICIJSKE PRESRETAČE: Bosanac krenuo na more, pa mu naplatili KAZNU OD HILJADU EVRA: ‘To je to, što se tiče mog letovanja!‘

Presretači na motorima Uprave saobraćajne policije obuku su prošli na poznatim evropskim trkačkim stazama Formule i Moto GP šampionata, zbog čega su možda i najveštiji "bajkeri" u Srbiji! Najbolji svetski instruktori obučavali su ih vožnji pri velikim brzinama i kako da reaguju u rizičnim situacijama prilikom policijskih potera.

Ove malo poznate detalje iz obuke otkrio nam je Dalibor Jovanović (43), saobraćajni policajac koji godinama vozi civilni motocikl-presretač. Za ovaj rizičan posao, kako kaže, potrebni su znanje i vrhunska veština.

- Osnova svega je da ste policajac i da imate A kategoriju. Ukoliko imate ličnih afiniteta prema motorima, potrebno je najpre da završite kurs na poligonu. Nakon toga, potrebna je preporuka starešine i besprekorni radni dosije i tek tada se ulazi u konkurenciju za presretača na motociklu - objašnjava Jovanović za Informer.

Prema njegovim rečima, tada počinje i ona vrhunska "škola" vožnje brzih i snažnih motora.

- Stalna obuka i edukacija, usavršavanje, suočavanje sa opasnim situacijama, sve su to stvari koje konstantno prate ovaj posao. Naš rad zavisi od vremenskih uslova i uglavnom kreće od marta. Na početku svake sezone prolazimo kroz takozvano kondicioniranje. U pitanju su treninzi i uhodavanje za predstojeću sezonu - kaže Dalibor, i napominje da se stručna obuka obavlja na stazama Moto GP šampionata, pa i Formule:

- Lično sam imao to zadovoljstvo da prođem obuku na stazi Salcburgring kod Salcburga u Austriji na kojoj se voze neke od najpoznatijih svetskih trka. Časove su nam držali instruktori BMW-a i to je neprocenjivo iskustvo. Takođe, obučavao sam se i na poznatoj stazi za auto-trke u Grčkoj i tamo prolazio razne drilove i sticao iskustvo u vožnji pri većim brzinama.

Način rada presretača na motociklima ne razlikuje se mnogo od rada njihovih kolega u automobilima.

- Sve je isto osim što smo mi na civilnim motorima, a oni u civilnim automobilima. Kad uočimo prekršaj, preteknemo to vozilo i svetlosnim i zvučnim signalima obaveštavamo vozača da se zaustavi. Naglašavam da se sve vreme trudimo da ne ugrožavamo ničije, pa ni sopstvene živote, da samo u izuzetnim situacijama povećavamo brzinu poštujući sva pravila našeg posla - objašnjava Jovanović.

Vozači različito reaguju kad ih zaustavi policijski presretač na dva točka.

- Dešavalo se da prilikom preticanja nekog vozila u prekršaju, ti vozači misle da smo civili i da hoćemo da se trkamo s njima, pa još i dodaju gas. Tek kada vide svetlosnu signalizaciju shvate o čemu je reč. Neki su radoznali, pa i pored toga što dobiju kaznu žele da pričaju o našim motorima, pitaju nas koja mu je maksimalna brzina i tako... - priča Dalibor kroz smeh.

Najčešći prekršaji koje sankcionišu Jovanović i njegove kolege su prekoračenje brzine, korišćenje telefona u toku vožnje, nepropisno preticanje, nevezivanje pojasa...

- Nije nam cilj da nekoga kaznimo, već se trudimo da ukažemo vozačima koliko takvim ponašanjem rizikuju svoje, ali i tuđe živote. Kazna se plati, ali izgubljeni život se ne može vratiti - istakao je Jovanović.

U višegodišnjoj karijeri motocikliste-presretača, u Daliborovom sećanju su ostala neka upečatljiva iskustva sa vozačima.

- Sećam se da smo zbog prekoračenja brzine na auto-putu zaustavili vozača auta koji je sa porodicom iz Bosne putovao kroz Srbiju na more. Mnogo je prekoračio brzinu i po hitnom postupku je kažnjen sa oko 120.000 dinara. Čovek je to sve odmah platio, pa pognuo glavu i rekao: "To je to što se tiče mog letovanja. Odoh ja nazad u Bosnu" - priča ovaj policajac.

Jovanović se prisetio i jedne dramatične potere za vozačem "lambordžinija".

- Taj čovek je "leteo" auto-putem! Kolege su nas obavestile o njemu, pojurili smo ga, ali u početku nam je izmicao, ogromna brzina je bila... Usput smo se zaustavili na jednoj benzinskoj pumpi i tamo videli i njega, stao i on, valjda da napravi pauzu, ne znam... Kad nas je video, utrčao je u auto i opet počeo da beži, pa smo obavestili kolege na granici i pojurili za njim, koliko god smo mogli. Na kraju smo ga ipak sustigli pred sami granični prelaz. Vozač "lambordžijija" je bio iznenađen, rekao nam je: "Ne mogu da verujem da ste me stigli! Mislio sam da ste daleko iza mene" - prepričava Jovanović.

Apel mladimaInače, kada je reč o prekoračenjima brzine, presretači na motociklima nemaju ugrađene kamere i radare kao njihove kolege u automobilima, pa se uključuju u poteru uglavnom nakon dojave kolega.

- Kolege nam dojave gde i koje vozilo je prekoračilo brzinu i naš posao je da ga stignemo i na bezbedan način zaustavimo. Obaveštenja o prekoračenju dobijamo i iz merača prosečne brzine na auto-putevima, koji funkcionišu odlično - napominje on.

Jovanović na kraju apeluje na sve vozače motocikala, a pogotovo mlade, da rade na obuci, da budu pažljivi u saobraćaju i da obavezno koriste kvaliltetnu zaštitnu opremu.

- Mladi vozači motocikala moraju više da vode računa o bezbednosti, da koriste zaštitnu opremu čak i na kraćim relacijama. Koliko puta mi je neki mladić rekao: "Ma šta će mi kaciga, idem samo do prodavnice", a nije ni svestan da i na kraćoj relaciji može da doživi strašnu nezgodu. Obuka, poštovanje propisa, oprema, to je najvažnije! - istakao je Jovanović.