Iza svake sekte stoji jedan tim psihologa koji obučava te ljude koji vrbuju, da ih je, maltene, nemoguće izbeći, rekla je za PINK Simonida Milojković, autorka knjige "U zagrljaju princa tame".

- Čitala sam neke analize svetskih naučnika i domaćih psihijatara i otprilike su došli do sličnih zaključaka, a to je da samo negde oko 5 odsto ljudi je imuno na sektu i ne možete da im isperete mozak, ne možete da izvršite mentalnu manipulaciju – rekla je Milojković.

Kako kaže, to je zanemarljivo mali broj. Dodaje da svaka sekta ima svoju ciljnu grupu.

- Ja sam se u svojoj knjizi „U zagrljaju princa tame“ bavila satanizmom, kao najstrašnijom sektom, koja zapravo zahteva od žrtve da počini ubistvo i samoubistvo. Zašto sam počela da pišem? Meni se desilo, u mom kraju, na Banjici, mladić je skočio sa devetog sprata. Iamao je 22 godine. Ćerka moje drugarice je 11 puta pokušala da izvrši samoubistvo, devojčica od samo 13 godina – rekla je Milojković.

Kako kaže, njena prijateljica od oko 50 godina se obesila, i sve su to, dodaje, bile žrtve sekte

Dimitrije Pastulović, sektolog, rekao je da mnogi ljudi pokušavaju da izvuku ljude iz sekte, ali su istovetni njima.

- Svako ima neki deo ličnosti koji može postati labilan i podleći njihovim prevarama. Oni imaju velike stručnjake, koji se bave vama i vašom ličnosti. Imaju uigranu šemu i ozbiljno nastupaju. Oni su najozbiljniji manipulatori na svetu – rekao je Pastulović.

Kako kaže, zna da će većina ljudi da se smeje, ali ako samo jedan posto nasedne i krene za njima, eto problema.

- Taj jedan posto ima svoju porodicu, i cela porodica upada u to. I eto problema – rekao je Pastulović.

Milojković je rekla da je „New age“ najopasnija sekta, zato što ne liči na sektu.

- To je joga, meditacija, reiki, NLP, Barsa, i sve te tehnike... Ljudi nisu obavešteni i misle da je to sport. A nije, to su pokreti koji su usklađeni sa moljenjem određenim bogovima – rekla je Milojković.

Kako kaže, to se posebno odnosi na hundalini jogi.

- Kod meditacije dolazi do odvajanja duha i tela, što se u medicini zove šizofrenija. Sve zvanične religije podrazumevaju da budete pribrani i staloženi, za razliku od ovih tehnika – rekla je Milojković.

Pastulović je rekao da je imao priliku da sedi sa čovekom koji je čuveni Life coach, podučava tehnike NLP-a, i tome slično.

- Pitao sam ga da li je on postigao to za šta obučava druge ljude? Kako će on mene da nauči kako da zaradim milion, kada ga on nije zaradio – rekao je Pastulović.

Kako kaže „New age“ je na vrhu piramide svih sekti na svetu.

