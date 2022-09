U drugom delu dokumentarnog filma "Internet nasilje - Baka Prase" gledaoci Televizije Pink su imali priliku da čuju ispovest mladih jutjuberki Anđele i Nađe Đorđević, kao i njihovog oca Zorana, koji su bili žrtve Bogdana Ilića.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović, govoreći o ovom filmu kaže da je on video dve mlade i lepe devojke koje su preživele torturu, takvu torturu da su morale da beže iz zemlje.

- Pod nasiljem koje je emitovao Bogan Ilić zvani Baka Prase i njegovi drugari, one su bile tako targetirane da nisu mogle da žive ni u tom internet svetu, a ni na ulici. Koliko smo videli, one su doživljavale napade i ispred kuće i na ulici - rekao je Milovanović za Novo jutro TV Pink.

Milovanović smatra da postoje jutjuberi, deca, mladi, koji promovišu normalne vrednosti, ali i imaju iskakanje iz tih okvira, što je, kako kaže, normalno.

- Ovaj čovek (Bogdan Ilić) nije to, on je smišljeno išao da uništava sve oko sebe, da vređa, da ponižava, da šikanira, da naziva žene najgorim imenima. On je prosto sa umišljajem sve to radio, bez griže savesti, bez trunke empatije za bilo koju žrtvu koju je imao - izjavio je Milovanović i dodao:

Videli smo i lažne suze kad se Kika ubila, kako ni tu nije mogao da odglumi...

Milovanović je govoreći o tome koliko ranije nije bilo prepoznato internet nasilje rekao da je značaj svih emisija koje se u poslednje vreme emituju na tu temu, a koju je pokrenuo vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović, značajan jer su tek sad ljudi shvatili šta vreba decu na internetu, šta to može da proizvede.

- Suština je u tome da cela zemlja to shvata i vidi - istakao je Milovanović i dodao da je dobro i značajno što je Zoran, Anđelin i Nađin otac učestvovao u celoj priči.

Jako je bitno i to i što je ugašen kanal (Baka Prase). Taj kanal je prekršio sve postulate Jutjub zajednice koju je sama propisala. Ne postoji nijedan razlog da to bude dostupno mladim ljudima, osim da se Bogdan Ilić bogati tako što će uništavati mlade ljude, živote.

Psihoterapet Marija Milenković kaže da je u celoj priči tragična trajnost svih podataka koji se plasiraju na mreže.

- Kada pričam sa mladim ljudima, kažem da uvredu koju kažeš, na neki način se može rešiti razgovorom, ali kada se plasira na mreže, ovako masovno, nemoguće je povući taj snimak i nemoguće je izgladiti te odnose - ocenila je Milenković.

Kako dodaje, kada se priča o efektu mreža i toga koliko takav stav i ovakva priča može da utiče na ljude:

- Da, može da dovede do suicida, mladom čoveku u tom uzrastu mnogo znači status u grupi, kako se kotira u svojoj vršnjačkoj grupi - naglasila je Milenković.

Prema njenim rečima, kada se ovakvo nasilje desi u tim godinama može da nastane trajna posledica.

- Mislim da su ovi primeri i sve što smo videli ciljano - zaključila je Milenković i dodala da to može da poljulja i odrasle ljude.

Milenković kaže da sada roditelji imaju priliku da shvate koji uticaj mreže Jutjub ima na njihovu decu i da shvate koliko je to ozbiljno.

- Štetu koja se napravi sa tri, četiri reči, tretira se mesecima... Deca ne idu u školu, ne mogu da jedu, spavaju... U njihovom svetu to je jako strašno - rekla je Milenković.