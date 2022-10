Nasilničko ponašanje, agresivnost, depresija… U proteklih nekoliko dana čak je i Hitna pomoć zabeležila povećan broj poziva zbog tuča, ali i hroničnih depresivnih stanja. Vremenske oscilacije, potisnuto nezadovoljstvo, traženje „utehe“ u alkoholu, šta je razlog ovakvog trenda, pitali smo stručnjake.

Naime, kao mogući razlog pre svega navodi se potisnuto nezadovoljstvo, zbog čega se pribegava ili alkoholu ili agresiji, ali se ne isključuje i uticaj temperaturnih razlika, zbog čega se kod meteoropata javlja depresija, nezadovoljstvo i uznemirenost. Takođe, ovakva burne reakcije mogu se javiti i kao simptomi postkovid stanja, te se apeluje da ne potiskujete problem već da se javite lekaru.

Dr Aleksandra Dutina sa Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" objašnjava da je u mnogim istraživanjima pokazano da se, recimo, depresija i alkoholizam često javljaju udruženo. Kako kaže, depresija kod osoba koje su zavisne od alkohola smanjuje mogućnost da će osoba imati dovoljno volje i odlučnosti da se odupre konzumaciji alkohola, dok sa druge starne konzumacija alkohola pojačava simptome depresije, iako osoba smatra da se, dok konzumira alkohol, oseća bolje.

-Zato je važna pravovremena i kompletna dijagnostika u smislu planiranja tretmana, i depresije i alkoholizma. Konzumacija alkohola je svakako i faktor rizika za ispoljavanje agresivnog ponašanja, kako zbog smanjene kontrole nad impulsima, tako i zbog uticaja na kognitivne funkcije - dodaje dr Dutina.

Kako ističe naša sagovornica, većina istraživanja u svetu tokom prethodne dve godine u kojima je longitudinalno praćeno mentalno zdravlje pokazala su da pandemija, ipak, nije dugoročno uticala na mentalno zdravlje većeg dela populacije.

-Ipak, kada govorimo o gubitku bliske osobe ili posla, to svakako jesu faktori rizika za razvoj nekih mentalnih poremećaja, najčešće depresije. Depresija se može javiti udruženo sa agresivnošću, i onda takvo stanje zovemo „agitirana depresija“ - kaže dr Dutina.

Što se tiče promene raspoloženja, ono može trajati kratko, ističe dr Dutina, i proći bez terapije, ali ipak treba obratiti pažnju ako se radi o nečemu što traje duže.

- Ako sniženo raspoloženje, gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti, bezvoljnost, bespomoćnost, doživljaj da ne možemo da pronađemo izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo, uznemirenost, nesanica i snižen apetit traju nekoliko nedelja i utiču na svakodnevno funkcionisanje, onda je neophodno javiti se za pomoć. Pojava suicidalnih misli, ideja i namera znak je da je osobi potreba neodložna pomoć i podrška od strane psihijatra i drugih profesionalaca iz domena mentalnog zdravlja, ističe dr Dutina.

Potisnuti stres

Napadi i agresivno ponašanje karakteristično je svakako kod onih ljudi koji su iz nekog razloga nezadovoljni, uplašeni, ali i minuli epidemijski period, kao i svakodnevna strepnja zbog raznih informacija koje se dešavaju na globalnom nivou one labilnije ne ostavlja ravnodušnim.

Psiholog Maja Svetozarević objašnjava da je agresija zapravo potisnuto nezadovoljstvo i da na čovekovo ponašanje utiču brojni faktori.

-Ukoliko pogledamo šta se dešava u svetu, mislim pre svega na rat u Ukrajini, zatim ekonomska kriza, inflacija, a setimo se i epidemije kroz koju smo prošli, sasvim je očekivano da se kod određenog broja ljudi javlja i depresija, čak i agresija. Kada je osoba nezadovoljna, uplašena, ona može postati agresivna ili prema sebi ili prema drugima., Takođe, mogu se javiti i ospsesivno-kompulzivne radnje, što primećujemo kod onih ljudi koji svakodnevno prave zalihe namirnica, i onda u strahu da nečega neće biti ulaze u začarani krug. Takođe, psihički problemi javljaju se i u okviru postkovid stanja, zato je važno da čim primetite problem, i vidite da ne možete sami to da rešite mirno i racionalno, da potražite pomoć - objašnjava Svetozarević.

Konzumiranje alkohola

Agresija iako ne ide uvek uz alkohol, često su ta dva faktora u uzročno-posledičnoj vezi. Tako, recimo, imamo sve češće ljudi beže u opijanje kako bi se sklonili od realnog problema.

-Kada su nezadovoljni pojedini spas traže u alkoholu. U zavisnosti od toga kako reaguju kada su pod dejstvom alkohola, zavisi i kako će reagovati na okolinu. Tako se recimo pod dejstvom alkohola mnogi i svađaju, pa čak i potuku, i na taj način izražavaju svoje nezadovoljstvo. Alkohol jeste jedan od razloga zašto je neko agresivan, pa opet podsećam da treba potražiti pomoć, dodaje Svetozarević.

Promena vremena

Kada je promena vremena u pitanju, dr Aleksandra Dutina ističe, da mnogi ljudi intuitivno misle da ih loše vreme čini tužnim, a lepo vreme srećnim. Međutim, kako ističe, naučna istraživanja uglavnom nisu uspela da podrže takve tvrdnje, jer varijacije klimatskih elemenata kao što su temperatura pritisak vazduha, vlažnost vazduha, ili ne pokazuju ili pokazuju slabu povezanost sa varijacijama raspoloženja.

-Verovatno objašnjenje za ovo je da vreme utiče na raspoloženje i ponašanje samo nekih podgrupa pacijenata, kao i da je efekat vremenskih prilika na pojedinca individualan. Podgrupa pacijenata koja može biti osetljiva na vremenske promene su oni koji boluju od bipolarnog afektivnog poremećaja i sezonske depresije. Oni u ovom periodu, tokom vremenskih oscilacija, mogu reagovati pogoršanjem psihičkog stanja u smislu depresivnog raspoloženja, nedostatka volje i energije i poremećajima sna, ističe dr Dutina.

Prema rečima psihologa Maje Svetozarević, osim kod onih hroničnih, sada se ovakvi problemi mogu intenzivirati kod onih ljudi koji tokom ranijih godina nisu beležili pad raspoloženja nakon promene vremena.

-Kada u jednom danu imamo 27 stepeni, a u drugom 15, to svakako utiče na raspoloženje, ali i na psihičko stanje kod određenog broja ljudi. Hronični bolesnici su uvek na udaru, ali mi sada možemo problem i kod onih ljudi koji su postali osetljiviji nakon korone. Recimo, neko je imao predispoziciju za to, pa se tokom postkovid perioda takvo stanje intenziviralo. Kod mnogih se javlja netrpeljivost, netolerancija prema drugima i na taj način dolazimo do konfliktnih situacija. Prepoznavanje problema i javljanje terapeutu na vreme je spas, zaključuje Svetozarević.

Autor: