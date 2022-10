U VALJEVU OTKRIVENA NAJVEĆA PEĆINSKA GROBNICA U EVROPI: Podzemno Aždajino jezero nakon pada nivoa vode iznedrilo naučno otkriće

Arheolozi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo i Istraživačke stanice Petnica, u saradnji sa speleolozima Društva istraživača „Vladimir Mandić Manda“ iz Valjeva, otkrili su najveću poznoantičku pećinsku kolektivnu grobnicu u Evropi, u do sada nepoznatoj dvorani u Petničkoj pećini, rečeno je u Petnici.

Do ovog otkrića došlo je nakon višemesečne suše i znatnog pada nivoa vode u podzemnom Aždajinom jezeru, koji je omogućio pristup delovima pećine koji do sada nisu bili istraživani i kroz koje protiče podzemni tok reke Banje, objasnio je Vladimir Pecikoza, arheolog u Petnici.

- Nakon uključivanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo, odradili smo arheološka istraživanja unutar pećine i tamo smo otkrili za sada najveću pećinsku antičku grobnicu u Evropi - kazao je Pecikoza.

Osim na Bliskom Istoku i u Izraelu, kada je reč o tom periodu, ne postoje slične paralele sa onim što je pronađeno u Valjevu, kaže arheolog u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Valjevo Radivoje Arsić.

- Osim posuda koje su pronađene sa skeletnim ostacima, skoro smo sigurni da oni potiču iz perioda pozne Antike, odnosno perioda od 4. do 6. veka. Uradićemo analize kako bismo to potvrdili, jer može da dođe do neke omaške. Očekujemo da kada stignu rezultati analize, imaćemo potpuno precizne podatke o starosti te grobnice - ističe Arsić.

Pronađeni su skeletni ostaci više od 20 osoba različitog uzrasta, od dece do odraslih, a utvrđeno je i da njihova tela nisu ukopavana, već su ostavljena na stenovitoj površini pećinskog kanala.

