KOLIKO ĆE POTRAJATI 'MIHOLJSKO LETO'? Već danas se oseća OSVEŽENJE, a evo kakva zima nam predstoji - MNOGIMA SE JEDNO NEĆE DOPASTI!

Meteorolog Marko Čubrilo je objavio do kada ćemo uživati u lepom vremenu.

Bar narednih deset dana nad Srbijom će vladati stabilno, suvo i toplo vreme, najavljuje meteorolog Marko Čubrilo. Kako je objavio na svom Fejsbuk profilu, u vremenskoj prognozi navodi da vlada prolazno naoblačenje, samo ponegde vrlo saba kiša, dok posle podne i uveče sledi delimično razvedravanje.

"Od danas neće biti tako esktremno toplo kao juče, ali sve do kraja meseca i vrlo verovatno u prvih 4 do 5 dana novembra pod uticajem anticiklona ostaje stabilno, suvo i toplo", naveo je on.

Dnevni maksimumi će se uglavnom kretati od +14 do +21 stepen Celzijusa, što je i dalje iznad proseka.

"Kako se dan sve više skraćuje, a anticikon donosio statičnu atmosferu treba očekivati pojavu magle koje bi se ponegde u nizijama i kotlinama mogla zadržati i veći deo dana te bi u tim predelima dnevni maksimum bio oko +12 stepeni Celzijusa", navodi meteorlog. Noći sveže, ali i one relativno tople za ovaj deo godine uz minimume od +3 do +11 stepeni Celzijusa i mrazevi se uglavnom mogu očekivati samo na višim planinama.

"U ovom momentu sve do sredine novembra dugoročni proračuni GFS i ECMWF nemaju signal za jače pogoršanje, padavine i zahlađenje. Videćemo kako će se taj signal kretati narednih dana jer su ovo dugoročne projekcije i vrlo su nepouzdane. Uostalom dugoročni GFS je pre oko nedelju dana za početak novembra ima najavu jačeg zahlađenja ali od tog neće biti ništa", piše u objavi.

Posle vrlo kišovitog septembra usledio je nov sušni period koji će potrajati ceo oktobar, a moguće i prvi deo novembra.

"Dugoročne projekcije sugerišu da će zimski meseci ponovo biti bogati padavinama", dodaje meteorolog.

