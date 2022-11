TMURAN DAN PRED NAMA! Oblačno i hladno, jutro MAGLOVITO, tokom dana mestimično SA KIŠOM, najviša dnevna 14 stepeni!

U Srbiji će danas biti oblačno, hladno i tmurno sa sumaglicom, ponegde i maglom, a mestimično se očekuje slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu Srbije posle oblačnog jutra, tokom dana umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, a uveče i tokom noći i u ovim predelima se očekuje naoblačenje sa slabom kišom.

Dvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od pet do 11, a najviša u većini krajeva od 11 do 14 stepeni, na jugu i jugoistoku do 19 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno, hladno i tmurno sa sumaglicom, u pojedinim delovima grada i maglom. Povremeno će padati rosulja ili slaba kiša.

Temperatura bez većeg kolebanja biće od devet do 11 stepeni.

Autor: