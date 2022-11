OVOME SE MALIŠANI NAJVIŠE RADUJU! U SRBIJU STIŽE TALAS HLADNOĆE: Direktor RHMZ otkrio kakva nas zima očekuje - evo koliko će biti LEDENIH DANA!

Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina, kaže direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) prof. dr Jugoslav Nikolić.

- Očekuje se da će temperatura vazduha u toku zime 2022/23. godine u Srbiji biti za oko plus 1 stepen iznad višegodišnjeg proseka. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1°S do 5°S u nižim predelima, a od -3ºS do -1°S u planinskim predelima - naveo je on na Instagram stranici.

Dodao je da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0, biti u intervalu od 40 do 65, a na planinama od 70 do 90 dana.

- Očekuje se od 7 do 20 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od 0, a na planinama od 30 do 50 ledenih dana. Postoji mogućnost pojave talasa hladnoće tokom januara - kaže Nikolić.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka u celoj zemlji.

- Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, dok se u brdovito-planinskim predelima očekuje količina padavina od 200 mm do 230 mm - naveo je prof. Nikolić i dodao da se konačni klimatski izgledi za zimu 2022/23. godine biti izdati nakon završene online konferencije članica SEECOF regiona i postizanja konsenzusa o sezonskoj prognozi, 30. novembra.

